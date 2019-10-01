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Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Игорь Шалимов стал главным тренером «Ахмата»

Главным тренером футбольного клуба «Ахмат» стал Игорь Шалимов. Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение клуба и начнет готовить команду. Ближайшую игру ей предстоит провести 5 октября в Уфе.

Ранее пост главного тренера покинул Рашид Рахимов. Он подал в отставку после проигрыша в матче с «Сочи» 30 сентября. Уход с поста случился на фоне крайне неудовлетворительных результатов команды, о которых заявил президент клуба Магомед Даудов.

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