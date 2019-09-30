Volkswagen ответит за «дизельгейт» в суде

Сегодня в городе Брауншвейг начался один из крупнейших судебных процессов в истории современной Германии. Автоконцерн Volkswagen ответит на претензии примерно 400 тыс. немецких автомобилистов, недовольных тем, что компания в течение многих лет скрывала информацию о реальных выбросах вредных газов в продаваемых ею дизельных моделях автомобилей. Суд по скандалу, который получил название «дизельгейт» и обошелся VW в $30 млрд штрафов и компенсаций, может продлиться до 2023 года.

Первое судебное заседание по делу Volkswagen началось сегодня в городе Брауншвейг, который находится в 20 км от штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге. Для Германии это дело станет одним из первых, в которых будет опробована схема, похожая на американские «коллективные иски» — когда одна юридическая фирма или потребительская организация представляет интересы большого числа потерпевших.

В интервью “Ъ” европейские эксперты отмечали, что по мере разработки в ЕС (.pdf) более совершенных юридических механизмов можно ожидать всплеска похожих претензий. В конце июля в Великобритании был подан крупный коллективный иск от инвесторов, обвиняющих банки Barclays, JP Morgan, RBS, UBS и Citigroup в манипуляциях с курсами валют. Претензии к ним могут составить в общей сложности до £1 млрд.

В случае с Volkswagen речь идет о примерно 400 тыс. немецких автовладельцев, присоединившихся к коллективному иску против компании. Ранее десятки тысяч автовладельцев уже подали индивидуальные иски в более чем 100 региональных судов страны. По данным Страхового союза Германии, на которые ссылается FT, общая сумма компенсаций по таким искам уже превысила €380 млн.

Помимо компенсаций автовладельцам, Volkswagen выплатила властям Германии по трем штрафам в общей сложности еще €2,3 млрд.

Гораздо больше — $25 млрд — VW уже заплатила американским потребителям и регуляторам в виде штрафов и компенсаций.

Интересы автовладельцев по коллективному иску представляет Немецкое общество защиты прав потребителей. Его глава Клаус Мюллер заявил: «Мы считаем, что Volkswagen обманывал потребителей и должен понести за это ответственность». Впрочем, даже если суд признает правоту истцов, это может не означать автоматическую выплату им компенсаций, а лишь то, что они имеют право подавать для получения компенсации индивидуальные иски.

В свою очередь, компания Volkswagen отрицает доводы истцов, что ее дизельные автомобили опасны для здоровья. «Каждый день тысячи этих машин ездят по дорогам, они безопасны и надежны, поэтому мы не видим оснований под требованиями о выплате компенсаций по этому иску». Компания также не считает в данный момент досудебное урегулирование одним из вариантов завершения дела. «Совершенно непонятно, кто именно подписал этот иск: переговоры о досудебном урегулировании с таким большим числом неизвестных факторов и аргументов пока абсолютно неприменимы»,— считает автоконцерн.

Евгений Хвостик