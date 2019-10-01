Звезда по имени…

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют ежегодный, на этот раз юбилейный — 20-й — рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Главный вывод текущего года: ротация в списках ведущих менеджеров сильно замедлилась, управленческий аппарат стал менее склонен к выдвижению новых ярких фигур. В этом году коэффициент обновления «Топ-1000» составил 38%. Это исторический минимум. В условиях околонулевого экономического роста это почти ожидаемо.

Первые из лучших

Стоит отметить, что еще в прошлом году, после того как изменилась методика формирования списка бизнес-лидеров (помимо владельцев и топ-менеджеров крупнейших корпораций в него вошли медийные фигуры, оказывающие большое влияние на развитие страны, бизнеса и общества в целом), в нем сразу появилось несколько руководителей крупных СМИ. В текущем году их количество еще увеличилось: в список вошел гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов.

Основной принцип формирования списка бизнес-лидеров и рейтинга «Топ-1000» Читать далее

Также в списке бизнес-лидеров появились президент банка «Открытие» Михаил Задорнов, глава аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Герман Хан и перешедший с госслужбы в бизнес председатель ВЭБ.РФ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Правда, справедливости ради стоит отметить, что возглавлявший до 2017 года банк ВТБ 24 Михаил Задорнов и ранее входил в список бизнес-лидеров и отсутствовал в нем лишь в прошлом году — пока осваивался в кресле руководителя санируемого банка «Открытие».

С возвращением Михаила Задорнова и приходом Игоря Шувалова выросла доля представителей банковского сообщества. В списке бизнес-лидеров на 46 человек теперь 6 банкиров (при анализе специализации мы не учитывали акционеров и руководителей многопрофильных холдингов, не имеющих явно выраженного акцента на каком-либо одном виде деятельности). Больше мест только у металлургов: среди бизнес-лидеров семь представителей отрасли. На третьем месте — нефтегазовый сектор (5), на четвертом — СМИ (4). А вот столь мощная и быстрорастущая на Западе «новая экономика» в России пока не пользуется авторитетом: в списке бизнес-лидеров оказались лишь три ее представителя.

В списке бизнес-лидеров, подготовленном Ассоциацией менеджеров, появилось по сравнению с прошлым годом сразу пять новых имен при одном выбывшем — основателе и совладельце сети «Магнит» Сергее Галицком, который в феврале 2018 года утратил контроль над этим бизнесом, продав 29-процентный пакет акций ВТБ.

Коэффициент обновления

Для того чтобы понять, насколько активно меняются лидеры профессионального сообщества (а из этого можно сделать предположения, куда идти специалисту, если основная его цель — стремительный карьерный и профессиональный рост, и куда, если хочется в первую очередь стабильности), мы, как обычно, рассчитывали «коэффициенты обновления», то есть процент новых имен, появившихся по каждой менеджерской позиции в каждой отрасли в текущем году по сравнению с предыдущим годом. Также рассчитывались аналогичные коэффициенты по каждой менеджерской позиции (усредненные по всем отраслям) и по каждой отрасли (усредненные по всем позициям); в последнем случае мы не принимали во внимание статистику по высшим руководителям, поскольку многие из них являются одновременно и владельцами бизнеса, их положение отличается от положения наемных менеджеров и не может служить характеристикой активности ротации ведущих управленческих кадров.

В текущем году «коэффициент обновления» в целом по «Топ-1000 российских менеджеров» составил 38%. Это исторический минимум — ранее данный показатель никогда не опускался ниже 42%: в прошлом году было 43%, в 2017-м — 47%, в 2016-м — 42%, в 2015-м — 44%, в 2014-м — 56%, в 2013-м — 45%. Не исключено, что это связано с тем, что в последние три года мы наблюдаем довольно слабую ротацию высших руководителей (в нынешнем рейтинге — 39%, в 2018 году — 37,5%, в 2017-м — 39%, тогда как в 2016-м было 52,9%). Возможны и иные объяснения «высшего порядка», в том числе мистические: именно в 2018 году (по итогам которого и составлялся нынешний рейтинг) президент Владимир Путин при назначении нового кабинета наглядно продемонстрировал всей стране, что проверенными управленческими кадрами разбрасываться не стоит.

Впрочем, скорее всего, причина более банальна: в условиях стагнации и околонулевого экономического роста компании предпочитают воздерживаться от инвестиций и развития новых направлений бизнесе, потребностей в антикризисном менеджменте и смене стратегии, как во времена кризиса, тоже нет — отсюда и слабый запрос на обновление менеджмента. Косвенно эту гипотезу подтверждает очень высокий (52%) на общем фоне «коэффициент обновления» по профессиональной позиции «директор по маркетингу» — не исключено, что в прошлом году для бизнеса приоритетом был поиск путей развития, а не собственно развития. Более значительно список «Топ-1000 российских менеджеров» обновился только по позиции «ИТ-директор» — на 53%, на третьем месте — коммерческие директора (48%). Наиболее же устойчивыми оказались позиции в рейтинге директоров по логистике (28% обновлений), корпоративному управлению и правовым вопросам (по 32%).

В отраслевом разрезе наибольшие перемены произошли в строительстве («коэффициент обновления» — 63%), в основном за счет большого числа новых лиц на позиции «коммерческий директор» (78%). В некотором отдалении плотной группой следуют медиабизнес, химическая промышленность, торговля и ИТ-бизнес (54–57%). Меньше всего новых лиц по итогам прошлого года появилось в списках ведущих менеджеров в сельском хозяйстве и ТЭКе (по 20%), за ними следуют металлургия и банковский сектор (по 31%).

Из рекордов в «индивидуальном зачете» кроме упомянутого рейтинга коммерческих директоров в строительной сфере можно отметить директоров по общественным и корпоративным связям в медиабизнесе (86%) и торговле (71%), а также финансовых (83%) и коммерческих (71%) директоров в транспортной отрасли (мы рассматривали только те субрейтинги, в которых по итогам 2018 года оказалось более пяти менеджеров из «Топ-1000»).

И, наконец, о самом престижном рейтинге — рейтинге высших руководителей. Там больше всего новых имен появилось в финансовом секторе (56%), далее следуют сервис и производство (52%), связь и телекоммуникации и транспорт (по 50%). Наибольшую консервативность в данном смысле проявляют сельское хозяйство (0%) и лесодобыча (0%) — там, видимо, наиболее эффективные менеджеры уже найдены.

Что касается отраслевого состава высших руководителей, то в списке топ-250 высших менеджеров больше всего представителей отрасли профессиональных услуги (16,0%), далее следуют медиабизнес (10,7%) и сервис и производство потребительских товаров (9,4%). Меньше всего пользуются вниманием коллег высшие руководители в сфере лесной и лесоперерабатывающей промышленности (0,4% в топ-250 высших руководителей), сельском хозяйстве (2,5%) и металлургии (2,9%).

Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2019 году по сравнению с 2018 годом* Отрасль/позиция Высшие руководители Директор по ИТ Коммерческий директор Директор по корпоративному управлению Финансовый директор Директор по отношениям с органами власти Директор по общественным и корпоративным связям Директор по маркетингу Директор по логистике Директор по правовым вопросам Директор по управлению персоналом В среднем по всем позициям (без учета высших руководителей) Информационные технологии 41 50 60 0 60 67 63 50 67 0 63 54 Коммерческие банки 18 40 0 40 14 60 20 63 н/р 0 20 31 Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 0 100 0 50 0 н/р 0 100 н/р 0 0 33 Машиностроение 43 50 67 67 0 67 0 н/р 0 100 0 39 Медиабизнес 46 33 50 н/р 56 50 86 67 н/р 50 20 56 Металлургия 33 67 40 20 25 0 13 100 33 33 50 31 Многопрофильные холдинги 40 100 н/р 50 33 100 25 н/р н/р 50 67 53 Профессиональные услуги 33 н/р 56 н/р 33 0 33 57 н/р н/р 57 48 Связь и телекоммуникации 50 40 38 33 20 0 100 43 0 50 29 40 Сельское хозяйство 0 100 0 0 0 н/р н/р н/р н/р 0 0 20 Сервис и производство потребительских товаров 52 33 50 н/р 29 44 25 60 33 17 33 38 Страхование 18 50 20 0 67 67 50 14 н/р 33 40 39 Строительство 43 н/р 78 н/р 50 н/р 57 50 н/р н/р 60 63 Торговля 44 67 67 100 38 0 71 47 40 75 56 55 Транспорт 50 100 71 0 83 0 33 67 0 0 50 52 Фармацевтика 36 н/р 25 н/р 50 33 33 75 н/р 100 н/р 47 Финансовый сектор 56 50 0 25 50 0 20 25 н/р 50 50 33 Химическая промышленность 13 100 н/р 50 33 67 67 0 0 0 100 56 Энергетика и топливный комплекс 38 0 67 13 0 50 50 0 0 0 29 20 В среднем по всем отраслям 39 53 48 32 38 43 43 52 28 32 42 38 открыть таблицу в новом окне *Доля «новых» имен указана в процентах с округлением до целого (0 знаков после запятой). н/р — номинанты по данной позиции не вошли в список «Топ-1000 российских менеджеров» в 2018 году.

Петр Рушайло