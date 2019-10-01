Звезда по имени…

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют ежегодный, на этот раз юбилейный — 20-й — рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Главный вывод текущего года: ротация в списках ведущих менеджеров сильно замедлилась, управленческий аппарат стал менее склонен к выдвижению новых ярких фигур. В этом году коэффициент обновления «Топ-1000» составил 38%. Это исторический минимум. В условиях околонулевого экономического роста это почти ожидаемо.
Первые из лучших
Стоит отметить, что еще в прошлом году, после того как изменилась методика формирования списка бизнес-лидеров (помимо владельцев и топ-менеджеров крупнейших корпораций в него вошли медийные фигуры, оказывающие большое влияние на развитие страны, бизнеса и общества в целом), в нем сразу появилось несколько руководителей крупных СМИ. В текущем году их количество еще увеличилось: в список вошел гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов.
Также в списке бизнес-лидеров появились президент банка «Открытие» Михаил Задорнов, глава аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Герман Хан и перешедший с госслужбы в бизнес председатель ВЭБ.РФ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Правда, справедливости ради стоит отметить, что возглавлявший до 2017 года банк ВТБ 24 Михаил Задорнов и ранее входил в список бизнес-лидеров и отсутствовал в нем лишь в прошлом году — пока осваивался в кресле руководителя санируемого банка «Открытие».
С возвращением Михаила Задорнова и приходом Игоря Шувалова выросла доля представителей банковского сообщества. В списке бизнес-лидеров на 46 человек теперь 6 банкиров (при анализе специализации мы не учитывали акционеров и руководителей многопрофильных холдингов, не имеющих явно выраженного акцента на каком-либо одном виде деятельности). Больше мест только у металлургов: среди бизнес-лидеров семь представителей отрасли. На третьем месте — нефтегазовый сектор (5), на четвертом — СМИ (4). А вот столь мощная и быстрорастущая на Западе «новая экономика» в России пока не пользуется авторитетом: в списке бизнес-лидеров оказались лишь три ее представителя.
В списке бизнес-лидеров, подготовленном Ассоциацией менеджеров, появилось по сравнению с прошлым годом сразу пять новых имен при одном выбывшем — основателе и совладельце сети «Магнит» Сергее Галицком, который в феврале 2018 года утратил контроль над этим бизнесом, продав 29-процентный пакет акций ВТБ.
Коэффициент обновления
Для того чтобы понять, насколько активно меняются лидеры профессионального сообщества (а из этого можно сделать предположения, куда идти специалисту, если основная его цель — стремительный карьерный и профессиональный рост, и куда, если хочется в первую очередь стабильности), мы, как обычно, рассчитывали «коэффициенты обновления», то есть процент новых имен, появившихся по каждой менеджерской позиции в каждой отрасли в текущем году по сравнению с предыдущим годом. Также рассчитывались аналогичные коэффициенты по каждой менеджерской позиции (усредненные по всем отраслям) и по каждой отрасли (усредненные по всем позициям); в последнем случае мы не принимали во внимание статистику по высшим руководителям, поскольку многие из них являются одновременно и владельцами бизнеса, их положение отличается от положения наемных менеджеров и не может служить характеристикой активности ротации ведущих управленческих кадров.
В текущем году «коэффициент обновления» в целом по «Топ-1000 российских менеджеров» составил 38%. Это исторический минимум — ранее данный показатель никогда не опускался ниже 42%: в прошлом году было 43%, в 2017-м — 47%, в 2016-м — 42%, в 2015-м — 44%, в 2014-м — 56%, в 2013-м — 45%. Не исключено, что это связано с тем, что в последние три года мы наблюдаем довольно слабую ротацию высших руководителей (в нынешнем рейтинге — 39%, в 2018 году — 37,5%, в 2017-м — 39%, тогда как в 2016-м было 52,9%). Возможны и иные объяснения «высшего порядка», в том числе мистические: именно в 2018 году (по итогам которого и составлялся нынешний рейтинг) президент Владимир Путин при назначении нового кабинета наглядно продемонстрировал всей стране, что проверенными управленческими кадрами разбрасываться не стоит.
Впрочем, скорее всего, причина более банальна: в условиях стагнации и околонулевого экономического роста компании предпочитают воздерживаться от инвестиций и развития новых направлений бизнесе, потребностей в антикризисном менеджменте и смене стратегии, как во времена кризиса, тоже нет — отсюда и слабый запрос на обновление менеджмента. Косвенно эту гипотезу подтверждает очень высокий (52%) на общем фоне «коэффициент обновления» по профессиональной позиции «директор по маркетингу» — не исключено, что в прошлом году для бизнеса приоритетом был поиск путей развития, а не собственно развития. Более значительно список «Топ-1000 российских менеджеров» обновился только по позиции «ИТ-директор» — на 53%, на третьем месте — коммерческие директора (48%). Наиболее же устойчивыми оказались позиции в рейтинге директоров по логистике (28% обновлений), корпоративному управлению и правовым вопросам (по 32%).
В отраслевом разрезе наибольшие перемены произошли в строительстве («коэффициент обновления» — 63%), в основном за счет большого числа новых лиц на позиции «коммерческий директор» (78%). В некотором отдалении плотной группой следуют медиабизнес, химическая промышленность, торговля и ИТ-бизнес (54–57%). Меньше всего новых лиц по итогам прошлого года появилось в списках ведущих менеджеров в сельском хозяйстве и ТЭКе (по 20%), за ними следуют металлургия и банковский сектор (по 31%).
Из рекордов в «индивидуальном зачете» кроме упомянутого рейтинга коммерческих директоров в строительной сфере можно отметить директоров по общественным и корпоративным связям в медиабизнесе (86%) и торговле (71%), а также финансовых (83%) и коммерческих (71%) директоров в транспортной отрасли (мы рассматривали только те субрейтинги, в которых по итогам 2018 года оказалось более пяти менеджеров из «Топ-1000»).
И, наконец, о самом престижном рейтинге — рейтинге высших руководителей. Там больше всего новых имен появилось в финансовом секторе (56%), далее следуют сервис и производство (52%), связь и телекоммуникации и транспорт (по 50%). Наибольшую консервативность в данном смысле проявляют сельское хозяйство (0%) и лесодобыча (0%) — там, видимо, наиболее эффективные менеджеры уже найдены.
Что касается отраслевого состава высших руководителей, то в списке топ-250 высших менеджеров больше всего представителей отрасли профессиональных услуги (16,0%), далее следуют медиабизнес (10,7%) и сервис и производство потребительских товаров (9,4%). Меньше всего пользуются вниманием коллег высшие руководители в сфере лесной и лесоперерабатывающей промышленности (0,4% в топ-250 высших руководителей), сельском хозяйстве (2,5%) и металлургии (2,9%).
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*Доля «новых» имен указана в процентах с округлением до целого (0 знаков после запятой).
н/р — номинанты по данной позиции не вошли в список «Топ-1000 российских менеджеров» в 2018 году.
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