Сергей Егоров избран председателем совета директоров Etalon Group

Сергей Егоров сменил Олега Мубаракшина на посту председателя совета директоров Etalon Group. Господин Мубаракшин покинул пост по собственному желанию, но останется в совете. Кроме того, Сергей Егоров избран председателем комитета по вознаграждениям и назначениям.

Добавим, что в августе Олег Мубаракшин приобрел 491,7 тыс. акций Etalon Group по цене $1,97 за единицу, нарастив долю в капитале группы до 0,17%. Группа, в свою очередь, заключила соглашение о приобретении у АФК «Система» 49% акций АО «Лидер-Инвест». Сумма сделки составит 14,6 млрд рублей.