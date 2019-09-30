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Сергей Егоров избран председателем совета директоров Etalon Group

Сергей Егоров сменил Олега Мубаракшина на посту председателя совета директоров Etalon Group. Господин Мубаракшин покинул пост по собственному желанию, но останется в совете. Кроме того, Сергей Егоров избран председателем комитета по вознаграждениям и назначениям.

Добавим, что в августе Олег Мубаракшин приобрел 491,7 тыс. акций Etalon Group по цене $1,97 за единицу, нарастив долю в капитале группы до 0,17%. Группа, в свою очередь, заключила соглашение о приобретении у АФК «Система» 49% акций АО «Лидер-Инвест». Сумма сделки составит 14,6 млрд рублей.

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