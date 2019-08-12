12 августа, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Etalon Group приобретет 49% акций АО «Лидер-Инвест» за 14,6 млрд рублей

Группа «Эталон» заключила соглашение о приобретении у АФК «Система» 49% акций АО «Лидер-Инвест». Сумма сделки составит 14,6 млрд рублей. Соответствующий договор подписала дочерняя компания Etalon Group — АО «ГК "Эталон"», сообщили в пресс-службе девелопера.

Планируется, что сделка будет закрыта в августе текущего года. Покупку профинансируют за счет долгосрочной кредитной линии. После закрытия сделки совокупная доля ГК «Эталон» будет доведена до 100%.

Ранее «Ъ» писал, что АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о продаже 51% акций московского девелопера «Лидер-инвест».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя