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Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Наши неудачи

Своевременные мысли Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий


Осенний блюз


Вы не имеете права мучить родных неудачами, неидущей работой, разваленной жизнью. Только радовать. Вы должны радовать их успехами, карьерой, блеском и уважением начальства.



И высоким заработком.

Неудачи делают вас невыносимым. Невыносимым делают вас неудачи. Прежде всех не понимают жена, дети, мать.

Вам смотрят в затылок.

Вам смотрят в затылок.

От этого ваши дела усугубляются. Ваши дела усугубляются, вы уже огорчаете всех.

Вы расстраиваете неповинных. Вы расстраиваете неповинных, а ваша голова...

Ваша голова, как любой другой орган, в такой обстановке отказывается работать.

От поисков идей, открытий у вас образуется пришибленный вид.

У вас образуется пришибленный вид, а попытки помочь по хозяйству лишь подчеркивают положение. У вас вырывают ведро.

У вас вырывают ведро и — «Твое место не здесь!» А где ваше место? А где ваше место? И вы идете на улицу. Вы пытаетесь мужественно смотреть на прохожих. Но у вас срывается взгляд.

У вас срывается взгляд и перекошены брюки. Перекошены брюки, и старая знакомая давно уже вышла замуж — и ни в какое кино, и зачем ей это снова, зачем ей это снова?

А старый товарищ, а школьный товарищ бежит.

А школьный товарищ, а старый товарищ бежит каждый день, все увеличивая дистанцию.

От инфаркта, от родных, от новостей и прейскурантов.

Он бежит.

И говорить с ним...

И говорить с ним можно только на бегу под дождем, когда он в трусах, а вы в плаще, и все увидят, как счастье и несчастье бегут рядом.

Снова бегут рядом. А тот...

А тот один, кто буйным ветром занесен в Алма-Ату, — тот сидит там и стесняется...

Тот сидит там и стесняется писать.

Сюда оттуда.

Стесняется.

И когда вы не вдруг, а точно и буквально напились, обнаружив в себе, обнаружив слабость характера и неустойчивость позиции, развязка завитала и затряслась маманя. Маманя ночью под подушкой затряслась.

Рыдает мама, зажимает рот... Страшнее нет. Жена и дети — все скрывают слезы.

На вас без слез, на вас без слез вообще нельзя и незачем смотреть.

От вырезок о вреде водки вы напиваетесь страшнее, вернее, снова... и просите вас поддержать жену, чтоб выпить с вами... Жена. Она бледнеет. А вам надо. Вам надо с кем-то.

И вот уже не дома, на скамейке в парке какой-то девушке в немытых босоножках снизу ног вы повторяете рассказ с припевом: «Да, она меня не понимает» — и, сосчитав в кармане мелочь: «Я тебя озолочу!..» И на вокзале в сопливой, гулкой, рваной тишине, меж телогреек и кирзой буфета, роняя капли, пишете в Алма-Ату.

И только когда быстро.

И когда жутко быстро...

И когда страшно быстро...

Когда мгновенно вдруг пришел ответ...

Пришел ответ, где то же, только ярче. Глубже и занятней.

Где их с беременной женой, ее ребенком, первым мужем и его женой хозяйка выгнала. Оне...

Михаил Жванецкий о том, почему мы снаружи очередь, а внутри — коллектив

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Оне живут у дворника и ездят на трамвае в кухню.

А туалет в горах, и банятся в четверг.

Восьмой четверг второго месяца нисана.

И, вашу боль поняв, проникшись вашим горем, он просит вас прислать пятерку на расходы и челюсть новую для сына, из пластмассы.

Вы чувствуете — вам немного лучше...

Вам немного лучше... А вот и лучше быстро, быстро лучше... Ах, ибо.

Ах, ибо ваши неудачи кому-то кажутся мечтой. Домой идите быстро.

Ох, как хочется наказать...


Ох, как хочется наказать льва за когти, за рычание, за пасть страшную, опасную, за то, что крадется, охотясь, нападает из-за угла, выслеживает, мерзавец.

Ох, как его нужно наказать, наказать!!!

Ох, как нужно наказать белого медведя за тупость, за то, что на белом не виден, за то, что на мужественных людей нападет, скальп с них снимает, живот выедает, наказать, наказать, наказать!!!

Лису — за хитрость, за рыжесть, за низость, за манеру жрать, за саму жратву, за наших цыплят, что у нас поедает. Все их поколение наказать, все их потомство!!! Что значит?!. А пусть не будет! А пусть не смеет!

Змею наказать. Знаем за что! За ползучесть! За гадость, за страшность, за мерзость, за внезапность, за глаза остолбенелые, за тело мерзкое-длинное-ползучее...

Шакала — за дрожание. За слюни, за вой ночной проклятый. Все потомство. Ничего, что там приличные есть. Все поколение!.. А чтоб вообще!

Всю тварь мелкую черномордую, чернотелую, чернолапую, чернопастную, отвратную.

Бить, бить, наказывая.

Не понимают — бить, чтоб поняли, понимают — бить тем более. Бить свирепо, без разговора.

Объяснений не прини-мать их!

Извинений не прини-мать их!

Они будут говорить, что они такие. Такие-такие! За то их и наказываем.

А голоса во время оправданий?! А вытье?! А чавканье в клетке?! А гадость, что из них течет на клеткин пол! Наказывать! Наказывать!

Как сюда попали?! Перебегаете, суки, из леса в лес?! Спутываете нам фауну?! Перепутываете! Жить не даете!

Лапы выворачивать и в глаза смотреть...

А пока не покается!..

В чем?.. Не должен был! Не должен был! Потому что противный, отвратный, ихний.

Кто сюда пустил? Кто запах его не почувствовал? И его наказать. Взять и рвануть книзу. В следующий раз умрет — не пропустит! И пропустит — умрет.

Смерть украшает каждого.

Только чтоб на глазах!

Смотреть на холод издали


Мой Морис — англичанин.

Он очень спокоен.

Ему не нравится наш климат, начиная с октября.

Он каждый день требует, чтоб я открывал ему дверь. Он хочет узнать погоду.

Если снег, он принюхивается, оборачивается ко мне…

— Опять зима? Что это за страна? Зима, зима… У вас что, вечная зима?

— Да, Морис. Что я могу сделать?

— Как вы здесь живете на снегу?

— Вот так! Высунемся, как ты, и спрячемся. Потом надеваем шерсть, как ты, быстро и коротко перебегаем до ворот, как ты, и садимся в машину. Там тепло. Ты со мной ездил.

— Да. Но я не могу выйти.

— Подойди к двери гаража, я ее для тебя приподниму. Будешь сидеть в тепле и наблюдать за зимой.

И он садится и смотрит.

А что делать в этом холодном краю?

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