Золоту приоткроют границу

Золотодобывающие компании и аффинажные заводы могут получить право оформлять генеральные лицензии на экспорт слитков золота и серебра вместо разовых — соответствующие поправки подготовил Минпромторг. По мнению министерства, существующая система сдерживает экспорт золота. Эксперты и компании, опрошенные “Ъ”, не сомневаются, что отрасль может сама вести экспорт, и считают решение вопроса очень актуальным.

Минпромторг предлагает расширить экспортные возможности российских золотодобывающих компаний и аффинажных заводов, предоставив им возможность вести экспорт аффинированного золота и серебра в слитках по генеральным лицензиям, а не по разовым, как это было до последнего времени. Соответствующие поправки к постановлению правительства опубликованы на regulation.gov.ru.

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Дело в том, что у разовых лицензий, в отличие от генеральных, есть существенные ограничения: они выдаются только на конкретный внешнеторговый контракт. Генеральные же лицензии сейчас выдают только банкам, имеющим лицензии ЦБ РФ на операции с драгметаллами.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, Минпромторг считает необходимость оформления разовых лицензий «одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях». При этом перед министерством к 2024 году стоит задача достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на уровне $250 млрд, а на долю экспорта металлопродукции, в том числе аффинированных драгметаллов, приходится 25%.

По мнению министерства, возможность получения генеральных лицензий не несет негативных последствий с учетом того, что при экспорте проводится проверка происхождения драгметаллов, оценка их стоимости с учетом цен мирового рынка на основании копий документов, подтверждающих законность приобретения. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что в результате ожидается увеличение количества внешнеторговых контрактов между российскими и зарубежными компаниями.

«Золоторудные компании, бесспорно, должны иметь возможность экспортировать свой товар наряду с уполномоченными банками»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Полюса», крупнейшей золотодобывающей компании РФ. Краткосрочно эта мера не будет иметь экономического эффекта для добывающих компаний, так как внутренняя цена на золото и так привязана к котировкам LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов), но долгосрочно будет способствовать развитию отрасли, считают в компании.

Собеседники “Ъ” на рынке добавляют, что ЦБ с 1 мая закупает золото на внутреннем рынке с дисконтом, то есть фактически дешевле, чем на аукционах LBMA. Величина дисконта в течение года увеличивается. Самостоятельный экспорт для компаний в таких условиях становится более выгодным.

Еще одним фактором в пользу выдачи генеральных лицензий золотодобытчикам и аффинажным заводам называют западные санкции, наложенные на крупнейшие банки РФ. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, это ограничивает возможность золоторудных компаний привлекать долгосрочные кредиты. Получение генеральных лицензий расширяет возможности компаний по привлечению кредитования на выгодных условиях под залог золота.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба подтверждает, что решение вопроса «давно назрело». «Минпромторгу давно известно о проблеме, но работа ведется долго. Мы полагаем, что крупные российские золотодобывающие компании способны осуществлять самостоятельно экспорт по генеральным лицензиям, видим поддержку на уровне различных министерств»,— поясняет господин Кашуба. В частности, подчеркивает он, Банк России сообщил об отсутствии концептуальных возражений в части предоставления возможности по выдаче генеральных лицензий российским золотодобывающим компаниям.

Евгений Зайнуллин