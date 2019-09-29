Российские волейболистки заняли третье место на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу завоевала бронзу на Кубке мира в Японии. В заключительном матче они проиграли сборной Бразилии со счетом 1:3 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19). Первое место заняли спортсменки из Китая, второе — из США.

Среди россиянок больше всего очков набрала Наталия Гончарова (21). Второй результат показала Ксения Парубец (14 баллов). На Кубке мира россиянки одержали победу в восьми матчах, а проиграли в трех — с Китаем, США, Бразилией.

«Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире. Мы чувствуем, что когда идет длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает, и это результат напряженной работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии»,— приводит слова главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола (цитата по ТАСС).

Напомним, итальянец Серджо Бузато стал главным тренером женской сборной по волейболу накануне Кубка мира. Его предшественник Вадим Панков покинул свой пост «по состоянию здоровья».

Подробнее — в материале “Ъ” «Российских волейболисток доверили итальянцу».