СМИ: Facebook и WhatsApp должны будут передавать сообщения пользователей полиции Британии

Социальные медиаплатформы, расположенные в США, включая Facebook и принадлежащую ей WhatsApp, обяжут делиться зашифрованными сообщениями пользователей с британской полицией в соответствии с соглашением между двумя странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с вопросом. Оно должно быть подписано в следующем месяце.

В его рамках соцсети должны будут делиться информацией для поддержки расследований в отношении лиц, подозреваемых в совершении серьезных уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.

Великобритания и США договорились не расследовать дела граждан друг друга в рамках соглашения. США также не смогут использовать информацию, полученную от британских компаний, в случаях, исходом которых может стать смертная казнь.

В начале года в разных странах вновь разгорелся спор между технологическими компаниями и правительствами, которые для борьбы с терроризмом и другими видами преступности пытаются заставить компании раскрывать по запросу зашифрованные переписки пользователей и другие защищенные данные. Дискуссия возобновилась после принятия в Австралии закона, расширяющего полномочия правоохранителей по принудительному раскрытию данных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Раскрыть нельзя зашифровать».