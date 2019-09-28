Клирики русского экзархата в Европе решили присоединиться к РПЦ

Абсолютное большинство клириков русского экзархата в Европе выразило желание присоединиться к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее решение было принято на состоявшемся в Париже 28 сентября собрании духовенства.

«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили в РПЦ.

Ранее Священный синод принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Обращение последовало после того, как в ноябре 2018 года Константинопольский патриархат решил упразднить находившийся под его юрисдикцией западноевропейский экзархат. С этим решением категорически не согласились клирики экзархата.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Москва потеснила Константинополь в Европе».