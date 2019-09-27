В «Бухте Квинс» тонет один

Кировский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении более 50 млн руб. у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Обвинения в мошенничестве предъявлены бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ранее обвиняемым проходил известный исполнитель шансона Александр Новиков, однако в отношении него уголовное дело прекратили.

В пятницу Кировский райсуд Екатеринбурга под председательством судьи Крестины Упоровой приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве клубного поселка «Бухта Квинс». На скамье подсудимых — бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Как сообщила «Ъ-Урал» одна из пайщиц «Бухты Квинс» Зиля Булатова, на заседании представитель подсудимого ходатайствовал о передаче дела в Орджоникидзевский или Ленинский районные суды. Однако суд ходатайства отклонил. Ранее сама Зиля Булатова ходатайствовала об отводе судьи, поскольку она до недавнего времени работала в прокуратуре. «Мне кажется, что не случайно к ней попало это дело. Я к прокуратуре с большим недоверием отношусь, поскольку они прекратили уголовное дело в отношении Новикова. Я понимала, что это не аргумент, но заявила об этом, чтобы люди, которые следят за делом, знали, что есть такой факт»,— рассказала пайщица. Ее ходатайство также было отклонено.

Клубный поселок «Бухта Квинс» из 56 домовладений начали строить в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга, площадь участка составила 4,6 га, он находится в собственности Александра Новикова. Финансировалось строительство из средств созданного ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был Михаил Шилиманов. Сумма взносов от 65 пайщиков превысила 150 млн руб. Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011 году оно было приостановлено. В итоге дома были достроены и сданы лишь в 2018 году, когда уже расследовалось уголовное дело.

Уголовное дело возбудили в ноябре 2015 года по заявлениям пайщиков «Бухты Квинс». Изначально его расследовала следственная группа ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, затем по требованию прокуратуры материалы передали в СКР. В августе 2017 года Александру Новикову и Михаилу Шилиманову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые похищали средства под предлогом оплаты строительных работ, ранее уже выполненных другой компанией: перечисляли их по подложным документам на расчетные счета юрлиц и обналичивали. В итоге у 65 пайщиков им удалось похитить 54 млн руб. В мае 2018 года Кировский райсуд Екатеринбурга осудил на три года лишения свободы Ларису Ассонову, которая, по версии следствия, также участвовала в хищении денег. Она пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело и было направлено в суд первым. Господа Шилиманов и Новиков вину не признавали.

В июле стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Александра Новикова из-за отсутствия в его действиях состава преступления. «Следственная группа, в последней надежде ища выход, обжаловала решение Свердловской облпрокуратуры в Генпрокуратуру РФ. Откуда получила жесткий отказ в передаче дела в суд, с указанием на низкий уровень качества следствия и отсутствие доказательств»,— говорилось в сообщении господина Новикова. Потерпевшие полагали, что причиной прекращения уголовного дела стали его хорошие отношения с руководством Генпрокуратуры.

Анна Лапина