Следствие опустило занавес

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении известного исполнителя шансона Александра Новикова, обвинявшегося в хищении более 50 млн руб. у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». После четырехлетнего расследования уголовного дела и попыток утвердить обвинительное заключение в прокуратуре, следователи посчитали, что в его действиях отсутствовал состав преступления. По мнению экспертов, сейчас музыкант имеет право получить компенсацию за незаконное уголовное преследование.



В среду шансонье Александр Новиков разместил на своей странице в Facebook постановление о прекращении уголовного дела за подписью и.о. начальника второго отдела по расследованию особо важных дел Алексея Соколова. Поводом для этого послужило отсутствие в его действиях состава преступления. «Следственная группа, в последней надежде ища выход, обжаловала решение Свердловской облпрокуратуры в Генпрокуратуру РФ. Откуда получила жесткий отказ в передаче дела в суд, с указанием на низкий уровень качества следствия и отсутствие доказательств»,— отмечается в сообщении господина Новикова. «Ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе, незаконный арест, арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку. Выколачивание угрозами свидетельских показаний, подтасовка фактов и фальсификация доказательств. Кто должен отвечать за это? Непосредственные фабрикаторы — старший следователь Пустякова и старший следователь Окатьев? Все должны ответить по закону»,— резюмирует шансонье.

Ъ - Клубный поселок «Бухта Квинс» из 56 домовладений начали строить в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга, площадь участка составила 4,6 га, он находится в собственности Александра Новикова. Финансировалось строительство из средств созданного ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был Михаил Шилиманов. Сумма взносов от 65 пайщиков превысила 150 млн руб. Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011 году оно было приостановлено. В итоге дома были достроены и сданы лишь в 2018 году, когда уже расследовалось уголовное дело.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлениям пайщиков «Бухты Квинс». Изначально его расследовала следственная группа ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, но затем по требованию прокуратуры материалы были переданы в СКР. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 УК РФ) Александру Новикову и его деловому партнеру Михаилу Шилиманову следователи предъявили в августе 2017 года. По версии следствия, обвиняемые похищали средства под предлогом оплаты строительных работ, ранее уже выполненных другой компанией, перечисляя их по подложным документам на расчетные счета юрлиц и затем обналичивая. В итоге 65 пайщиков пострадали на 54 млн руб. В мае 2018 года Кировский райсуд Екатеринбурга осудил на три года лишения свободы местную предпринимательницу Ларису Ассонову, которая, по версии следствия, совместно с шансонье и господином Шилимановым участвовала в хищении денег. Она пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело и было направлено в суд первым.

В СКР не стали комментировать информацию о прекращении дела в отношении господина Новикова. Известно, что уголовное дело в отношении господина Шилиманова находится в производстве.

Потерпевшие пайщики не удивлены таким исходом дела в отношении Александра Новикова. «Мы видели, как за него вступается Генпрокуратура, слышали какие у него отношения с руководством ведомства, поэтому понимали, что в суд дело вряд ли уйдет. Так и получилось. Сейчас мы решаем вопрос об обжаловании решения о прекращении дела»,— пояснила одна из пайщиц «Бухты Квинс» Зиля Булатова.

«Основания для прекращения данного уголовного дела являются реабилитирующими, поэтому бывший фигурант дела может воспользоваться своим правом на реабилитацию и получение компенсации»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских