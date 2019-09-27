Проект ВСД планируется реализовать по концессии

Строить Широтную магистраль в Петербурге (ШМСД, «Восточный скоростной диаметр») планируется по концессии. В отличие от Западного скоростного диаметра, который реализовался по закону Санкт-Петербурга об участии города в государственно – частном партнерстве (ГЧП).

«Новая трасса будет делаться, вероятнее всего, по федеральному закону о концессиях», — заявил 27 сентября вице-губернатор Эдуард Батанов. По его словам, проект концессионного соглашения является публичным. «Мы изначально заявляем все существенные параметры, и концессионное соглашение является частью конкурсной документации», — пояснил господин Батанов. При этом альтернативой привлечения инвесторов может быть только строительство магистрали за счет городского бюджета.

Предполагается, что 10 млрд рублей вложит Петербург, 10 млрд — федеральный бюджет и 10 млрд — составят вложения инвестора, сообщает «АБН».

Напомним, что ВСД пройдет из Московского района в Ленобласть. Протяженность трассы превысит 27 км. Ради нового диаметра через Неву возведут новый мост.