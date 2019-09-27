В Петербурге проявится еще один мост через Неву

В Петербурге будет построен еще один мост через реку Нева. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78» накануне. Переправа появится в рамках строительства Широтной магистрали (ШМСД, «Восточный скоростной диаметр»).

Новый мост пройдет рядом с Финляндским железнодорожным мостом и разгрузит соседние мосты — Александра Невского и Володарский.

Напомним, что работы по строительству Широтной магистрали скоростного движения могут начаться в будущем году. Предполагается, что в финансировании первого этапа магистрали будут задействованы ООО «Магистраль северной столицы», федеральный и городской бюджеты. Протяженность ВСД составит 27,4 км. окончание строительства запланировано на 2024 год.