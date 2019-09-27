В Петербурге будет построен еще один перинатальный центр

В Петербурге будет построен еще один перинатальный центр. Объект возведут на основе концессионного соглашения. Проект соглашения ) с АО «Группа компаний «ЕКС» будет подготовлен до 18 октября.

Об этом заявила вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина, сообщает «Фонтанка.ру».

Перинатальный центр появится на месте здания роддома №17 на улице Вавиловых.

Летом, в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о строительстве центра. Реализовать проект предполагается до 2034 года.

Известно, что медицинской комплекс на улице Вавиловых будет рассчитан на 260 коек и сможет оказывать населению диагностические и амбулаторно-поликлинические услуги.

В настоящее время в Петербурге функционируют два перинатальных центра — при Педиатрическом университете и НМИЦ им. Алмазова.