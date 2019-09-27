Подполковник не смог вернуть доверие

Начальник полиции одного из районов Воронежской области второй раз за полгода лишился должности: в марте он был уволен в связи с утратой доверия, сумел восстановиться через суд, однако проиграл апелляцию. В ГУ МВД пришли к выводу, что подполковник скрыл от начальства «бесспорный конфликт интересов» — бизнес своей матери по перевозкам продукции россошанского химзавода «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. Сам экс-полицейский утверждает, что грузовики покупались его матерью-пенсионеркой «поочередно» и вскладчину с другом семьи, а увольнение стало результатом конфликта с начальством.

Воронежский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу ГУ МВД на решение нижестоящей инстанции, которая восстановила в должности уволенного в связи с утратой доверия Александра Бушмина. Судебная коллегия по гражданским делам приняла по делу новый оборот, отменив решение Центрального райсуда Воронежа и отказав подполковнику в удовлетворении исковых требований. Решение вступило в законную силу.

Замначальника ОМВД по Россошанскому району области — начальник полиции Александр Бушмин был уволен в марте 2019 года в связи с утратой доверия после проведения двух служебных проверок. Особисты пришли к выводу, что подполковник участвовал в бизнесе своей матери по перевозкам минеральных удобрений с использованием большегрузных автомобилей, при этом он не уведомлял начальство о возникшем конфликте интересов. Доказательствами коррупционного правонарушения стали данные федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД-М и объяснения 13 свидетелей.

Однако Центральному райсуду, куда обратился полицейский, аргументов главка не хватило. В июне Александр Бушмин был восстановлен в должности с выплатой 126,7 тыс. руб. за вынужденный прогул. По мнению ГУ МВД, суд неверно интерпретировал понятия «конфликта интересов» и «заинтересованности» и принял решение, не основанное на нормах права.

«Истец занимал должность начальника полиции по району, на территории которого его мать осуществляла предпринимательскую деятельность — перевозки. Это бесспорный конфликт интересов. Но мы не говорим, что он обязан был уведомить о возникшем конфликте, он обязан был уведомить о самой возможности его возникновения. Этого сделано не было»,— заявил на суде представитель главка.

По его словам, материалы проверки и допросы свидетелей подтвердили участие подполковника в перевозках: «Он ведет переговоры с собственниками автомобилей, открыто говорит о намерении приобрести транспортное средство для перевозок и не скрывает, что оно будет оформлено на его мать. При постановке на учет истец также присутствует, в документах указан не телефон матери, а телефон Бушмина. Свидетели подтверждают, что он не раз покупал запчасти для автомобилей в специализированных магазинах».

В свою очередь, подполковник утверждает, что главк не привел «ни одного факта, ни одной ситуации, ни одного доказательства» того, что у него могла возникнуть личная заинтересованность, которая бы повлияла на исполнение служебных обязанностей.

«Моя мать не является индивидуальным предпринимателем и не занимается предпринимательской деятельностью, автомобили находятся в фактическом пользовании третьего лица»,— заявил Александр Бушмин. В ответ на вопрос суда, откуда у его матери-пенсионерки деньги на покупку автомобилей, он пояснил, что с 2016 года они «приобретались поочередно» вместе со знакомым, «который исторически знал семью»: «Сначала "Скания" в полуразобранном состоянии. Они решили приобрести данный автомобиль, общими силами он был восстановлен, начал ездить. Этот процесс в такой форме начал развиваться».

По мнению подполковника, его увольнение стало результатом конфликта с руководством — начальником ОМВД по Россошанскому району. «Произошел конфликт на личной почве. Как я понимаю, он обратился к руководству главка и написал определенный рапорт. Сначала мне предлагали вообще перевестись в другой район, я отказался, после начались проверки по службе, кучу взысканий мне навешали»,— сказал Александр Бушмин.

Он отдельно подчеркнул, что Следственный комитет России не нашел признаков уголовно-наказуемого деяния в его действиях. На вопрос суда, получает ли его мать прибыль, он ответил: «Да, получает, насколько я знаю».

Интересно, что прокуратура Воронежской области поддержала истца в данном процессе. Так, ведомство назвало аргументы главка недостаточными доказательствами коррупционного правонарушения. «Прокуратура считает показания свидетелей необъективными, поскольку они находятся в недоброжелательных отношениях с истцом, их нужно было оценивать критически. Считает вывод суда о том, что Бушмин не получал прибыль от перевозок на автомобилях, принадлежащих на праве собственности его матери, верным, решение первой инстанции — законным и обоснованным»,— зачитал суд.

Тем не менее судебная коллегия Воронежского облсуда решение о восстановлении Александра Бушмина в должности отменила: «Выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Истец был обязан уведомить даже о возможности конфликта интересов, чего сделано не было. Данный факт нашел подтверждение в ходе служебной проверки и судебного заседания». Будет ли экс-полицейский обжаловать его в кассации, пока не известно. В пресс-службе ГУ МВД от комментариев отказались.

Андрей Прах, Воронеж