Reuters: ВТО позволит США ввести пошлины на $7,5 млрд европейских аэрокосмических товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) позволит США обложить дополнительными импортными пошлинами аэрокосмическую продукцию Франции, Германии, Великобритании и Испании на общую сумму $7,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

Это решение стало продолжением крупнейшего в истории ВТО спора, в рамках которого американские и европейские власти обвиняют друг друга в незаконном субсидировании Boeing и Airbus соответственно. В сентябре 2018 года ВТО постановила, что незаконную помощь своим аэрокосмическим концернам оказывали обе стороны конфликта.

По данным Reuters, Вашингтон добивался разрешения на введение импортных пошлин на товары стоимостью $11,2 млрд ежегодно. Однако ВТО одобрила наложение штрафных санкций со стороны США только на $7,5 млрд. Решение по ответному делу и размеру пошлин, которые смогут ввести европейские власти, ожидается не ранее чем через полгода.

Кирилл Сарханянц