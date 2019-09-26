ГАТИ начислила штрафов за нарушения при ремонте дорожных покрытий на 4 млн рублей

За прошедшую неделю за различные нарушения при производстве работ по ремонту дорожных покрытий Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вынесла штрафов на общую сумму более 4 млн рублей.

Как сообщили в ГАТИ, в основном нарушения касались необеспечения безопасного прохода пешеходов, нарушений по срокам ограничения движения, а также отсутствия ограждения зоны производства работ. По данным фактам, в частности, на одинаковую сумму в 500 тыс. рублей оштрафованы компании АО «ПО "Возрождение"» и ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

В июне “Ъ-СПб” писал, что ГАТИ уже штрафовала компанию «АБЗ-Дорстрой» на 600 тыс. руб. за многочисленные нарушения при ремонте дорожных покрытий улицы Маяковского.