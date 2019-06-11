ГАТИ оштрафовала «АБЗ-Дорстрой» за нарушения при ремонте на улице Маяковского

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вынесла административный штраф в размере 600 тыс. рублей ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Строительная компания оштрафована за многочисленные нарушения при ремонте дорожных покрытий улицы Маяковского, сообщили в ГАТИ.

Также в отношении «АБЗ-Дорстрой» возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований безопасности прохода пешеходов и проезда автотранспорта при проведении ремонтных работ на Дальневосточном проспекте, Новгородской, Народной и улице Фрунзе.

Кроме этого, подобные нарушения были зафиксированы при производстве работ на улице Рихарда Зорге, которые проводило АО «ПО Возрождение», уточнили в инспекции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГАТИ неоднократно назначала многомиллионные штрафы петербургским компаниям и организациям за нарушения правил благоустройства и за плохую уборку снега зимой.