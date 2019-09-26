Московский арбитраж оставил в силе предписание ФАС о снижении тарифа для «Спецавтобазы»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск регионального оператора по обращению с отходами (ТКО) в Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» к ФАС России о признании недействительным и отмене предписания. Ранее антимонопольная служба признала Региональную энергетическую комиссию (РЭК) нарушившей положения федерального законодательства и предписала исключить «экономически не обоснованные» расходы «Спецавтобазы» из тарифа на вывоз ТКО.

Решение об обжаловании «Спецавтобаза» может принять только после получения мотивировочной части, которой еще нет, сообщили в ЕМУП.

В начале сентября Свердловский областной суд разрешил регоператору не понижать тарифы, на чем настаивала РЭК. ЕМУП «Спецавтобаза» просило признать недействующим постановление РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа на вывоз мусора. По мнению истца, постановление комиссии «необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора».