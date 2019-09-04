«Спецавтобаза» остановила падение тарифов

Свердловский областной суд разрешил региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне региона ЕМУП «Спецавтобаза» не понижать тарифы, на чем настаивала Региональная энергетическая комиссия, выполняя предписание ФАС России. Антимонопольный орган требовал исключить «экономически не обоснованные» расходы предприятия. По мнению экспертов, это решение может повлиять на рассмотрение текущего спора между «Спецавтобазой» и ФАС в Арбитражном суде Москвы.



Судья Свердловского областного суда Максим Старков удовлетворил иск ЕМУП «Спецавтобаза» к Региональной энергетической комиссии (РЭК). Оператор просил признать недействующим постановление РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа на вывоз мусора. Суд признал недействительными пункты 3 и 4 документа в части внесенных изменений (касаются внесения изменений в таблицу о долгосрочных тарифах регоператоров на услугу по обращению с ТКО на 2019–2021 годы). Мотивировочная часть решения суда будет подготовлена позже.

1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов.

В ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что постановление РЭК «необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора». «Применение текущего тарифа приводит к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО»,— добавили на предприятии. В РЭК оперативно получить комментарий не удалось. Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца.

Отметим, изменения в размеры тарифов на обращение с ТКО были внесены РЭК Свердловской области в связи с ранее выданным комиссии предписанием ФАС России. Антимонопольная служба признала РЭК нарушившим положения федерального законодательства и предписала исключить «экономически не обоснованные» расходы ЕМУП «Спецавтобаза». Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает также иск свердловского регоператора к ФАС России о признании недействительным и отмене предписания.

По мнению партнера международного центра защиты прав Globallaw Ильи Красилова, решение по спору с РЭК, если оно вступит в силу, «может иметь преюдициальное значение при рассмотрении спора между “Спецавтобазой” и ФАС». «Однако ФАС, предписывая “Спецавтобазе” снизить тарифы на обращение с ТКО, приводила свои доводы, которые могут и не совпадать с обоснованиями снижения тарифов, предложенными РЭК. Поэтому точку в споре о снижении тарифов ТКО для “Спецавтобазы” ставить пока преждевременно»,— отметил он, добавив, что в рамках судебного разбирательства в Москве может быть назначена экспертиза с целью определения обоснованности тарифов.

Мария Арабей