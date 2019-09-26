Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как менялась динамика цен на рынке недвижимости в последние годы, и в каких районах она была самой высокой.

Цены на жилье в разных районах города растут по-разному. Из 125 районов «старой» Москвы за пять лет стоимость жилья выросла в 108-ми, а в семи, напротив, снизилась. Эксперты портала Domofond посчитали, что диапазон роста составил от 1% до 28%. Самая высокая динамика — в Донском районе. Здесь стоимость поднялась с 240 тыс. руб. до 312 тыс. руб. за квадрат. Помимо него в тройку лидеров вошли Замоскворечье и Мещанский район: почти 26 и 20% соответственно.

Интересно, что рост цен в районах-лидерах был неравномерным. В том же Донском районе сначала было зафиксировано снижение средней стоимости примерно на 4,5%, а после — резкий скачок вверх, сразу на 11,5%. Через год история повторилась. А максимальный рост, который вывел район в лидеры, произошел в последний год: цены подскочили сразу на 29%. В Замоскворечье цены росли с 2014 по 2016 годы, после чего снизились на 6% на два года. Далее падение замедлилось. И сейчас они почти не отличаются от тех, что были зафиксированы здесь год назад. В Мещанском районе также двухлетний период роста цен сменялся двухлетним снижением. Сильнее всего цена за квадрат упала здесь в 2016 и 2017 годах, сразу на 15,5%. Сейчас они поднялись на вторичном рынке на 10%.

Падение же цен коснулось таких районов города, как Савеловский, Гагаринский, Крылатское, Красносельский, Ростокино, Теплый Стан и Коньково. Максимальное снижение зафиксировано в Крылатском: за пять лет квадратный метр в среднем здесь стал дешевле на 10%.