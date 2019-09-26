«Теремок» отказался от строительства нового производства на Парнасе

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» отказалась от идеи строительства нового производства в промзоне Парнас на севере Петербурга. Вместо этого для размещения собственного производственно-логистического комплекса компания взяла в долгосрочную аренду здание на Репищевой улице, рядом с заводом «Чупа–Чупс» в Приморском районе города. Об этом со ссылкой на гендиректора и совладельца группы «Теремок» Виталия Свидовского сообщает «Деловой Петербург».

По словам господина Свидовского, действующий аналогичный центр компании занимает площадь 3,7 тыс. кв. м, в то время как площадь нового составит около 9 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 200-250 млн рублей. Для этого компания намерена взять инвесткредит. Завершить строительство нового комплекса «Теремок» планирует к 1 апреля, а запустить производство — к 1 июня 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сеть «Теремок» планировала инвестировть в новое производство в Петербурге 400 млн руб.