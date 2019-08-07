Сеть ресторанов «Теремок» инвестирует 400 млн рублей в новое производство в Петербурге

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в течение этого года приступит к строительству нового производственного комплекса в Петербурге. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей. Площадка в настоящий момент определяется совместно с городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Среди наиболее перспективных вариантов называется район Парнас. Также озвучиваются и другие варианты, однако, по словам совладельца и генерального директора «Теремка» в Петербурге Виталия Свидерского, северная локация для компании является более предпочтительной.

Как отметил господин Свидерский, компанию не удовлетворяет текущий уровень автоматизации, а качественное развитие возможно только в рамках нового производственного комплекса.

В настоящий момент рестораны «Теремок» расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Краснодаре. В Петербурге и Ленобласти работает 93 ресторана и 39 киосков. Годовая выручка сети в СЗФО за 2018 год составила 5 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в течение пяти лет ресторанная сеть «Теремок» намерена инвестировать в собственное развитие 750 млн руб., открывая в год по 8-10 ресторанов.