Группа ЛСР и Ленобласть подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

ПАО «Группа ЛСР» и правительство Ленинградской области подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. Договор предусматривает взаимодействие при реализации совместного проекта по строительству дома для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ЛСР.

В рамках соглашения Ленобласть предоставит девелоперу земельный участок, а группа ЛСР выступит в качестве инвестора и застройщика. Предполагается, что проектная документация будет подготовлена в течение полугода, сам объект планируется построить в течение года. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» откроет группе ЛСР кредитную линию на сумму до 16 млрд рублей.