Пенсионные накопления попали на торги

Как стало известно “Ъ”, «Ай Кью Джи Управление активами» получила статус участника торгов на Московской бирже и начала проводить первые сделки. До сих пор самостоятельно торговали на бирже только три крупные управляющие компании (УК), но не было ни одной специализирующейся на управлении пенсионными накоплениями. Прямая торговля позволяет сэкономить на брокерской комиссии, но большинство участников рынка не видят в таком шаге необходимости.

Как рассказали “Ъ” источники на финансовом рынке, список крупных УК—участников торгов на Московской бирже пополнился «Ай Кью Джи Управление активами». Первые сделки в этом статусе компания провела в середине сентября. В компании подтвердили начало прямых торгов на бирже. По оценкам заместителя гендиректора по инвестиционной политике «Ай Кью Джи Управление активами» Александра Цыганова, экономия на комиссионных вознаграждениях брокера составит от 100 млн руб. ежегодно. «Полностью будем осуществлять все операции самостоятельно с начала октября»,— отметил он.

По итогам второго квартала, по данным «Эксперт РА», стоимость чистых активов под управлением «Ай Кью Джи Управление активами» составляла 188,1 млрд руб. (11-е место в рейтинге УК по объему средств в управлении и седьмое место по объему пенсионных накоплений НПФ (173,2 млрд руб.)).

По словам представителей других крупных управляющих, компании платят за брокерское обслуживание меньшие деньги. «Брокерская комиссия составляет 0,02–0,05% от сделки и зависит от площадки и инструментов. При портфеле в 100 млрд руб. и его трехкратном обороте за год, что достаточно агрессивно для пенсионных накоплений, комиссия брокера составляет на уровне 9 млн руб.»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Тарифы «БКС Брокер» для институциональных клиентов — от 0,001% от оборота по сделке. «Конкуренция на рынке брокерских услуг для институциональных инвесторов сейчас очень высокая, комиссии, соответственно, очень низкие,— отмечает гендиректор "ВТБ Капитал Брокер" Юрий Маслов.— Наши комиссии для институциональных инвесторов могут составлять порядка 0,005%». Источник, знакомый с ситуацией в «Ай Кью Джи Управление активами», пояснил “Ъ” расхождения в показателях высокой долей операций обратного репо. «Операции репо с центральным контрагентом — одни из самых дорогих в линейке брокера и обходятся в 0,35% от объема сделки»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Текущее законодательство уже давно позволяет управляющим торговать на бирже самостоятельно. Первой к такой практике прибегла «Альфа-Капитал» в сентябре 2016 года. Впоследствии к ней добавились еще пять УК, и только две из них крупные (с активами под управлением выше 50 млрд руб.): «Газпромбанк Управление активами» и УК «Система Капитал». «Прямой выход на биржу дает УК возможность проводить операции с бумагами не только дешевле, но и быстрее,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами "Альфа-Капитала" Николай Швайковский.— Также снижаются контрагентские риски, так как отсутствует дополнительное звено между конечным инвестором и рынком». По его оценкам, данный шаг оправдан для компаний с активами под управлением на уровне 30–40 млрд руб.

Впрочем, не все даже крупные УК с активами существенно выше 100 млрд руб. готовы выйти на биржу. «Переход к проведению операций на бирже напрямую потребует перестройки процессов и создания специальной инфраструктуры»,— заявили в пресс-службе «Сбербанк Управление активами». «Есть регуляторные требования к концентрации рисков, поэтому для нас предпочтительнее не замыкать все на себе»,— заявил гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов. К тому же прямой выход на биржу тоже потребует от компании дополнительных расходов. На сегодняшний день взносы в гарантийные фонды за статус участника клиринга на фондовом рынках Московской биржи составляют 10 млн руб.

Виталий Гайдаев, Илья Усов