Накопления выросли вместе с рынком

Результаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию средств в рамках обязательной пенсионной системы (ОПС) в первом полугодии оказались весьма высокими. Средневзвешенная доходность по портфелю крупных НПФ составила 10,5% годовых и превысила результат по расширенному портфелю, которым управляет ВЭБ. Тем не менее НПФ продолжают проигрывать частным управляющим компаниям (УК), которые более профессионально распоряжаются деньгами. При этом ВЭБ может показать результат лучше, если рынок начнет снижаться, поскольку портфель госкорпорации более консервативен.

По оценке “Ъ”, в первом полугодии 2019 года средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений крупнейших НПФ (на которые приходится почти три четверти всех обязательств по ОПС) составила около 10,5% годовых. Этот результат оказался выше, чем доходность расширенного портфеля ВЭБ.РФ, в котором находятся средства по ОПС «молчунов». За шесть месяцев ВЭБ заработал для таких граждан всего 8,4% годовых. Впрочем, если граждане выбрали у ВЭБа портфель государственных ценных бумаг, то за шесть месяцев заработали больше, чем в большинстве крупнейших НПФ,— 12,6% годовых.

Лучший результат среди крупнейших НПФ показал фонд «Открытие», доходность инвестиций которого за полгода составила 13,2% годовых. Результат выше 10% также показали «Нефтегарант», НПФ Сбербанка, «Сафмар» и Национальный НПФ. Все эти пять фондов улучшили свои результаты по сравнению с первым кварталом, что явилось следствием более благоприятной рыночной конъюнктуры даже по сравнению с успешным первым кварталом. Если в первые три месяца года пенсионные индексы Московской биржи (RUPCI, RUPMI и RUPAI, отличаются долями ОФЗ, корпоративных облигаций и акций) показывали рост 9,7–11,9% годовых, то во втором квартале он достиг 14,4–23,3% годовых. Единственным фондом, который ухудшил свои показатели, стал НПФ «Будущее», проходящий период «внутренней санации» (см. “Ъ” от 13 июня) и показавший худший результат среди крупнейших фондов — 6,2% годовых, что на 2,5 процентного пункта (п. п.) меньше показателей первого квартала.

Впрочем, наиболее высокие результаты на рынке пенсионных накоплений показали частные компании, которые управляют средствами Пенсионного фонда России (ПФР). Средневзвешенная доходность их инвестиций составила 14% годовых, и также благодаря улучшившейся рыночной конъюнктуре они смогли на 2,7 п. п. нарастить свои результаты (см. “Ъ” от 23 апреля). Среди частных управляющих лучших результатов удалось добиться УК «Уралсиб» (19,6% годовых) и «Атон-Менеджменту» (19,4% годовых). Из 22 портфелей частных УК отметку 10% годовых не смогли превысить лишь три из них: «Портфельные инвестиции» (9% годовых), Национальная управляющая компания и «Агана» по консервативному портфелю (обе — по 9,5% годовых).

«Серьезные рыночные игроки среди частных УК управляют не только и не столько пенсионными деньгами, а следовательно, их инвестиционный кругозор шире и компетенции выше, поэтому они традиционно показывают большую доходность, чем НПФ»,— говорит руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Пенсионные фонды, по ее словам, несмотря на то что в силу закона пока обязаны также инвестировать через УК, зачастую используют кэптивные компании, которые не столь маневренны и адаптивны, как рыночные компании. «Отставание расширенного портфеля ВЭБа от показателей частных фондов также объяснимо, поскольку его структура консервативная и скорее рассчитана на защиту средств "молчунов", поэтому на растущем рынке он показывает более слабые результаты, чем у НПФ, а на падающем, наоборот, смотрится более предпочтительно»,— отмечает эксперт.

Илья Усов