Экс-глава Danske Bank в Эстонии Айвар Рехе найден мертвым

Полиция Эстонии сообщила, что бывший глава эстонского подразделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым возле своего загородного дома. Тело господина Рехе было найдено вечером во вторник. Его поиски начались в понедельник. Полиция заявила, что все указывает на то, что господин Рехе покончил с собой.

Айвар Рехе возглавлял эстонское подразделение с 2007 по 2015 год, эстонская прокуратура активно допрашивала его по делу об отмывании денег.

Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе прошлого года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег, позже речь шла о сумме около €200 млрд. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании, при этом сам господин Рехе не проходил по делу подозреваемым. Его смерть может осложнить расследование дела.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Danske Bank покидает Россию».

Яна Рождественская