В Эстонии разыскивают пропавшего экс-главу филиала Danske Bank

Полиция разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank 56-летнего Айвара Рехе. Он пропал в понедельник, написала газета Postimees. У полиции есть основания полагать, что ему угрожает опасность.

Правоохранительные органы ищут господина Рехе в районе, где он обычно гулял с собакой. Он ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон. Для поисков привлечены собаки, дроны и волонтеры. Около 20 человек ищут экс-главу филиала банка возле его дома.

Напомним, в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупных масштабах в эстонском филиале Danske Bank — в 2007–2015 годах через него прошло €200 млрд подозрительного происхождения. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании. Господин Рехе не проходит подозреваемым по делу.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Danske Bank покидает Россию».