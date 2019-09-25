На средства от туристического сбора в Петербурге отремонтируют 255 домов в центре

Туристский сбор позволит провести капитальный ремонт 255 домов в историческом центре Петербурга. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, полностью перекладывать бремя реставрации на жителей домов- памятников неправильно. Подготовлена специальная программа, которая на первом этапе включает в себя 255 таких домов. «Самое главное, что мы нашли финансирование для нее. Прежде всего это туристский сбор», – отметил губернатор.

Ранее господин Беглов заявлял, что поступление от туристического сбора в городской бюджет в 2020 году может составить до 3,5 млрд рублей.