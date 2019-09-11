Поступление в бюджет Петербурга от турсбора могут составить до 3,5 млрд рублей

11 сентября, среда
Поступление от туристического сбора в бюджет Петербурга в 2020 году может составить до 3,5 млрд рублей.
Как заявил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов, туристический сбор для гостей города составит 100 рублей в сутки. Полученные средства будут направлены на реконструкцию исторического центра Петербурга и развитие туристической инфраструктуры, сообщает ТАСС.
В 2018 году Петербург посетили 8,2 млн туристов. По итогам текущего года в Смольном рассчитывают на более высокий показатель.