Поступление в бюджет Петербурга от турсбора могут составить до 3,5 млрд рублей

Поступление от туристического сбора в бюджет Петербурга в 2020 году может составить до 3,5 млрд рублей.

Как заявил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов, туристический сбор для гостей города составит 100 рублей в сутки. Полученные средства будут направлены на реконструкцию исторического центра Петербурга и развитие туристической инфраструктуры, сообщает ТАСС.

В 2018 году Петербург посетили 8,2 млн туристов. По итогам текущего года в Смольном рассчитывают на более высокий показатель.