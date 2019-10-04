Расписание недели

Фото: Владимир Яроцкий

спектакль

В.Е.Р.А.

Центр Вознесенского

Название спектакля Мастерской Дмитрия Брусникина — это аббревиатура, объединяющая четырех поэтов и, соответственно, обозначающая эпоху, о которой идет речь. Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадуллина — поэтический вербатим, составленный из их стихов, посвящен началу 1960-х и той свободе поэтического слова, которая заново рождается в оттепельной Москве.

Фото: Imagespace via ZUMA Wire/ TASS

концерт

Гуччи Мейн

Adrenaline Stadium

Рэдрик Делантик Дэвис, известный миру под псевдонимом Гуччи Мейн, относится к той плеяде рэперов, благодаря которой культура уличного речитатива стала новой глобальной мифологией. Тюремные сроки, которые назначали ему суды, а также принудительное лечение в психушке совершенно не мешали созданию музыки. В 2019 году бывший драгдилер Гуччи Мейн выпустил свой 19-й студийный альбом. Также в начале нынешнего года стало известно о создании супергруппы Gucci Gang с участием Гуччи Мейна, Лил Пампа и Смоукпарпа. В Москве Гуччи Мейн выступит в рамках популярной серии вечеринок Hype Nights.

Фото: пресс-служба ЦИМ

спектакль

За белым кроликом

Центр им. Вс. Мейерхольда

Полина Стружкова — один из лучших «детских» режиссеров Москвы, она не только ставит совершенно очаровательные спектакли для аудитории 0+, но и постоянно участвует в образовательных и благотворительных проектах, адресованных «сложным» семьям и детям. «За белым кроликом» — своего рода ремейк «Алисы в Стране чудес» для сложных взрослых. В пьесе Марии Огневой две девушки не проваливаются в кроличью нору, а подсаживаются в попутную машину — и попадают в довольно неприятные приключения. Психодрама, пережитая как страшная сказка,— первый за долгое время продюсерский проект Татьяны Лукьяновой и Алексея Малобродского, бывшего генерального продюсера «Платформы», одного из участников пресловутого «театрального дела».

мульфильм

Вишневый переулок, 7

Летний кинотеатр Garage Screen

Российская премьера первого анимационного фильма мастера авторского кино Юньфаня («Пионовая беседка»), получившего в этом году приз за лучший сценарий в Венеции. Действие фильма происходит в Гонконге 1967 года: на фоне студенческих волнений развиваются отношения между молодым репетитором по английскому, его ученицей и ее матерью, и этот любовный треугольник напомнил первым критикам фильма французскую классику и «Любовное настроение» Вонг Карвая. Показ закрывает программу летнего кинотеатра Garage Screen.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

концерт

Трибьют «Кино»: «Сплин», Баста, «Симфоническое Кино»

Государственный Кремлевский дворец

Не проходит года, чтобы песни группы «Кино» не оказались основой какого-нибудь мощного музыкального проекта, да и кинематограф потихоньку подтягивается. И конца-краю этому чемпионату по Цою не видно. Новая концертная затея стала продолжением успешного проекта «Симфонического Кино». В данном случае, помимо уже знакомых инструментальных версий песен «Кино» в исполнении гитариста Юрия Каспаряна и оркестра «Русская филармония», прозвучат кавер-версии Басты и Александра Васильева, каждый из которых сам по себе — величина, достойная трибьюта при жизни.

Фото: Литовская киностудия

фильм

Воскресный день в аду

Кинотеатр «Факел»

В рамках цикла показов перестроечного кино «В тихом омуте», который весь октябрь будет идти в кинотеатрах Москино, на большом экране покажут фильм Витаутаса Жалакявичуса 1987 года. Спустя двадцать с лишним лет после прославившего его классического «Никто не хотел умирать» (1965) режиссер вернулся к военной теме и снял историю о побеге из концлагеря в 1944 году двух пленных, литовца и русского. Но, по словам кураторов цикла показов Дениса Горелова и Гордея Петрика, контраст между этими военными фильмами Жалакявичуса примерно такой же, как между первой и второй частями «Утомленных солнцем». Авторы цикла представят и обсудят картину со зрителями.

Фото: Timofey Radya

выставка

Премия Кандинского

Московский музей современного искусства на Петровке

Премия Кандинского вновь взялась за старое, то есть за большие парадные выставки номинантов. На этот раз даже лонг-лист состоит из одних звезд: Евгений Антуфьев, Дмитрий Венков, Ирина Корина, Александр Бродский, Павел Отдельнов, Дмитрий Морозов (::vtol::), Таус Махачева, Ян Гинзбург, МишМаш, «Город Устинов», Тимофей Радя, Ася Маракулина, Александра Паперно, Полина Канис, Саша Пирогова и другие. В общем, жюри не позавидуешь.

Фото: A&E Indie Films, Altimeter Films, Passion Pictures

фильм

Студия 54

«Каро 11 Октябрь»

В «Октябре» стартует ежегодная кинопрограмма Beat Weekend, мини-версия большого Beat Film Festival, в рамках которой покажут самые популярные фильмы летнего кинофестиваля о современной культуре. Программа откроется фильмом Мэтта Тирнаура «Студия 54» о легендарном нью-йоркском клубе конца 1970-х, за 33 месяца своего существования навсегда изменившем мир.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: LoonaFilm

фильм

Маленькие чудовища

Зомби-комедия с Лупитой Нионго в роли учительницы младших классов, которая оказалась со своими учениками в парке развлечений в момент зомби-апокалипсиса (едва ли нужно уточнять, что рядом с парком находится секретная военная база, проводящая жуткие эксперименты). По меткому замечанию критика Variety, Нионго играет здесь так, словно боится, что Американская киноакадемия на основании одного лишь синопсиса фильма Абе Форсайта отзовет у нее «Оскар», полученный за «12 лет рабства».

Фото: ПРОвзгляд

фильм

Вечер с Беверли Лафф Линн

Абсурдистская американская инди-комедия Джима Хоскина, снявшего до этого знатный трэш «Сальный душитель» в лучших традициях Джона Уотерса и Кантена Дюпьё. В фильме «Беверли Лафф Линн», показанном на фестивале «Сандэнс» и в Роттердаме, Хоскин взял на главную роль Обри Плаза («Парки и зоны отдыха») и продолжил возгонку идиотизма, пустив в ход все доступные средства — от цитат из классики американского независимого кино до костюмов и париков с вечеринки в стиле 80-х и музыкального оформления магазина на диване.

Фото: Централ Партнершип

фильм

Гемини

Новый фильм Энга Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи») — экспериментальный боевик, снятый в 3D с частотой 120 кадров в секунду, что позволяет экшн-сценам на большом экране выглядеть гиперреалистичными. Сценарий «Гемини» томился в студийных портфелях 20 лет, поскольку продюсеры и постановщики не могли придумать адекватного решения для основного сюжетного трюка — главных героев, отошедшего от дела киллера и его юного клона, который моложе оригинала на 30 лет, должен играть один и тот же актер. Обе роли достались Уиллу Смиту. Перестрелки и погони прерываются крупными планами актера, постепенно осознающего тяжесть морального выбора (младший по сценарию должен уничтожить старшего), и, кажется, Энг Ли тут не только играет с двумя возрастами Уилла Смита, но и вполне намеренно обнажает старомодность сценария, чтобы лишний раз подчеркнуть собственный новаторский к нему подход.

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

концерт

Red Snapper

«Главклуб»

Впервые британцы Red Snapper приехали в Россию в составе обоймы альтернативных групп, которые тогда, в 2001 году, невозможно было услышать по радио или увидеть на MTV. В этом смысле с тех пор ничего не изменилось, но с самого начала инструментальный трип-хоп Red Snapper нашел в России преданную аудиторию, и теперь ни один тур группы не обходится без визита в наши края. Нынешние гастроли посвящены 20-летию альбома «Making Bones», но музыканты специально отмечают в анонсах, что прозвучат и новые мелодии.

Фото: Коллекция Кармен Тиссен Борнемиса

выставка

Импрессионизм и испанское искусство

Музей русского импрессионизма

Веласкес и Гойя были лучшими учителями импрессионистов оригинальных, то есть французских, французские же в свою очередь стали учителями и вдохновителями испанских, взглянувших на свою национальную традицию сквозь парижские очки. Мариано Фортуни, Игнасио Сулоага, Хоакин Соролья — эти имена неплохо известны во всем мире, остальные 15 из тех, кого в той или иной степени относят к партии импрессионистов, куда меньше. На первой в России выставке испанского импрессионизма, сделанной совместно с фондом Aurea Cultura I Art, покажут 60 работ из 13 музеев и частных коллекций Испании, среди которых Национальный музей искусства Каталонии, Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, Монсеррат и Музей Тиссена-Борнемисы.

Фото: предоставлено Театральным агентством «Арт-партнер XXI»

спектакль

Борис

Музей Москвы

С прошлого года у режиссера Дмитрия Крымова нет собственного театрального дома — покинув театр «Школа драматического искусства», он превратился во фрилансера-передвижника, выпустившего за это время спектакли в Театре наций и МХТ. Следующая премьера состоится на альтернативной площадке — в Музее Москвы. Как всегда у Крымова, драматургическая основа (в данном случае пушкинский «Борис Годунов») может измениться почти до неузнаваемости. Помимо учеников и постоянных актеров Крымова в спектакле заняты Ксения Раппопорт и Тимофей Трибунцев — последний в заглавной роли, и это должно, по идее, оказаться одной из самых интересных актерских работ наступившего сезона.

Фото: Русский Репортаж

фильм

Короли интриги

Спустя почти 10 лет после «Оскара» за «Тайну в его глазах» (2010) Хуан Хосе Кампанелья вернулся с черной комедией. «Короли интриги» — ремейк малоизвестного за пределами Аргентины фильма 1976 года «Парни и раньше не использовали мышьяк», история о полузабытой актрисе кино, живущей в своем красивом доме вместе с мужем-актером и еще двумя старичками — режиссером и сценаристом ее фильмов. Покой заслуженных пенсионеров нарушает молодая пара, которая врывается в их владения, как будто случайно узнает в пожилой леди великую актрису и убеждает ее вернуться в мир большого кино, а заодно продать им дом. И пока героиня предается мечтам о триумфальном возвращении на экран, старики, чувствуя подвох, объявляют интервентам войну. В одной из главных ролей — Оскар Мартинес («Почетный гражданин»).

Фото: Gravier Productions, Perdido Productions

фильм

Дождливый день в Нью-Йорке

Высмеяв культурную мифологию Барселоны («Вики Кристина Барселона», 2008), Парижа («Полночь в Париже», 2011) и Рима («Римские приключения», 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего, своим собственным.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: Philippe Weissbrodt

фестиваль

Территория

14-й по счету фестиваль-школа как обычно исследует границы современного театра и трансформации самого понятия «театральность», поэтому в программе есть несколько междисциплинарных проектов и две большие интерактивные выставки.

Подробнее — Ольга Федянина

Фото: предоставлено Галерей "Солянка"

выставка

За границами звука

Фойе кинотеатра «Звезда»

Героем второй выставки цикла «За границами звука», который галерея «Солянка» делает вместе с Московским ансамблем современной музыки и Москино, стал американский художник Стефан Шанабрук. Покажут видеодокументацию перформансов «Атакованный пейзаж с речными брызгами и невозможностью укрыться» и «Разрушение формы на земле, покрытой мхом», а также роуд-видео «Несущийся город».

Фото: предоставлено Галерей «Роза Азора»

выставка

Тридцать лет не псу под хвост

Галерея «Роза Азора»

Первая выставка единомышленников, большей частью принадлежавших к «бауманской школе живописи», что выросла из студии Евгения Стасенко на Бауманской, случилась в 1998 году и называлась «Десять лет псу под хвост». Название указывало на средний стаж экспонентов в таком, казалось бы, безнадежно устаревшем деле, как живопись, тем более что живопись их воскрешала такой, казалось бы, безнадежно устаревший дух лирического экспрессионизма, какой наполнял картины художников группы «13» и вхутемасовских формалистов в начале 1930-х. Пристанищем рыцарей безнадежного занятия в 1990-е стал неформальный «Клуб живописцев» при галерее «Ковчег». Выставка в «Розе Азора» — перекличка уцелевших тридцать лет спустя: Константин Сутягин, Александр Шевченко и Сергей Сафонов, лучшие кисти Москвы и Московской области.