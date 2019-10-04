Что смотреть на фестивале «Территория»

Фестиваль-школа «Территория» в этом году пройдет с 10 по 24 октября на нескольких московских площадках. Как обычно, фестиваль исследует границы современного театра и трансформации самого понятия «театральность», поэтому в программе есть несколько междисциплинарных проектов и две большие интерактивные выставки. Weekend изучил афишу 14-й по счету «Территории» и рекомендует девять спектаклей, на которые нужно обязательно попасть

Сайгон

режиссер Каролин Нгуен

Дочь вьетнамских экспатов, выросшая во Франции и основавшая здесь собственный экспериментальный театр, Каролин Нгуен написала пьесу по мотивам собранных ею документальных свидетельств о судьбах эмигрантов-вьетнамцев во время и после вьетнамской войны — это истории их выживания, бегства и новой жизни в обществе, которое чаще всего продолжает считать их чужими. Этот эпический, романный театр находит красочные драматичные образы, соединяющие документ и фикцию — вполне в традициях другого великого французского режиссера, классика эпического и документального театра Арианы Мнушкиной. Три с половиной часа с двумя антрактами — тоже вполне мнушкинский объем.

Российский академический молодежный театр, 10, 11 октября, 19.00

Вакуум

хореограф Филипп Сэр

Театр пластики, в котором играют все наравне — тела танцовщиков, свет, музыка. Перетекающие друг в друга эпизоды оживляют сюжеты живописи Ренессанса и объединяют их общим ритмом постоянного движения. Очень красиво и таинственно — потому что фигуры буквально растворяются в пустоте и из нее же возникают. Сама пустота при этом обманчива, на самом деле человеческие тела вписаны в работу очень сложной по инженерии сценической машины. Те, кому этим летом понравилась голландско-бельгийская «Земля Нод» на фестивале «Вдохновение», без сомнения, оценят этот сложно сконструированный «Вакуум».

Театр им. А.С. Пушкина (филиал), 10, 11 октября, 19.00, 20.30, 12 октября, 18.00, 19.30

Пять легких пьес

режиссер Мило Рау

«Легкий» — последнее слово, которое можно применить к театру Мило Рау, создателя одного из самых яростных политических театров Европы. Спектакль «Пять легких пьес» посвящен истории Бельгии и одному из самых черных ее эпизодов — делу маньяка Марка Дютру, которое спровоцировало общественно-политический кризис во всей стране. Это не только первоклассный пример того, как документальная реальность и публицистический пафос превращаются в эффектное, напряженное сценическое действие, но еще и напоминание о том, что настоящее современное искусство всегда, без исключений, возникает из нежелания и неспособности мириться с окружающей действительностью.

Центр им. Вс. Мейерхольда, 14, 15 октября, 20.00

Косой дождь

хореограф Гильерме Ботело

Фото: Alias Sideways

Бразилец, родившийся в Швейцарии, Гильерме Ботело работает в обеих странах — и много гастролирует по миру. В Москву его основанный в 1994 году театр приезжает впервые. Ботело создает очень динамичную хореографию, способную тем не менее ввести целый зал в состояние коллективного транса, в котором, кажется, находятся и его танцовщики. Сочиненные Ботело танцы завороженных, по мнению восторженных рецензентов, символизируют ход жизни и прочие философские материи, но на самом деле это просто чистое бессюжетное торжество коллективного тела, которое вибрирует, ползет, бежит в общем сложнейшем ритме — и постепенно преображает все окружающее вас пространство в движение.

Театр имени Моссовета, 14, 15 октября, 20.00

Закрой мне глаза

режиссер и хореограф Анна Абалихина

Фото: Антон Завьялов

Очень красивый камерный проект, спродюсированный самим фестивалем,— лаборатория современного хореографического перформанса для танцовщиков и оперных певцов. Кураторы проекта — хореограф Анна Абалихина и драматург Илья Кухаренко — составили программу из песен европейских композиторов XVII, XIX и XX веков и превратили каждую из них в пластический этюд, построенный на взаимодействии вокала и движения. Практическая цель лаборатории — показать молодым исполнителям (и, разумеется, публике), что современный радикальный перформанс и академическая музыка совершенно не исключают друг друга, а камерный певец не обязательно должен стоять как приклеенный у рояля и время от времени разводить руками. Получилось очень убедительно.

Театр наций (Малая сцена), 15, 16 октября, 20.00

Медея

режиссер Саймон Стоун

Завершение нежданно получившегося «года Саймона Стоуна» в Москве: модный режиссер после Чехова и Ибсена покажет на «Территории» Еврипида. К античным сюжетам у Стоуна какое-то особенное отношение — возможно, это связано с тем, что он всегда переносит действие в наши дни, а если это делать с трехтысячелетним мифом, то получается особенно выразительно. Оперную «Медею» Стоун только что показал в Зальцбурге, ну а мы увидим драматическую версию в исполнении труппы Toneelgroep Amsterdam, то есть лучшего европейского актерского ансамбля из ныне существующих.

Театриум на Серпуховке, 16, 17 октября, 20.00

Октавия. Трепанация

режиссер Борис Юхананов

Самая радикальная премьера нынешней «Территории» — опера-оратория, написанная Дмитрием Курляндским для либретто Бориса Юхананова, который соединил два текста: пьесу Сенеки «Октавия» и эссе Льва Троцкого о Ленине. Понятно, что посвящена эта опера природе власти и тирании. Вообще-то этот монтаж Юхананов сделал еще во времена андерграундного позднесоветского театра — играли в актовом зале какого-то московского ЖЭКа, но уже тогда было понятно, что возможности истории далеко не исчерпаны. И вот сейчас при участии Голландского фестиваля появилась новая роскошная версия — со светящейся головой Ленина, превращающейся в сцену, птицей-тройкой из конских скелетов и оживающей терракотовой армией.

Электротеатр «Станиславский», 17, 18, 19 октября, 20.00

Соло Мег Стюарт

хореограф Мег Стюарт

Фото: Zan Wimberley

Тихая сенсация этого сезона: танцовщица и хореограф Мег Стюарт впервые приезжает в Россию. Вернее, сенсацией со знаком минус следовало бы назвать то, что она здесь никогда не была раньше. Как бы странно ни выглядело соединение полярных понятий, но Мег Стюарт уже давно является классиком радикального contemporary dance, создателем собственной школы исследования человеческого тела в движении. Кроме того, Стюарт — вдохновенный импровизатор, а ее спектакли и перформансы совершенно органично соединяют школу и свободу. «Соло Мег Стюарт» — спектакль, составленный из эпизодов, танцовщица демонстрирует своего рода дайджест своих работ разных лет, что для первого знакомства более чем уместно.

Центр им. Вс. Мейерхольда, 18, 19 октября, 20.00

Цинк (Zn)

режиссер Эймунтас Някрошюс

Фото: Laura Vanseviciene

Последний драматический спектакль, поставленный скончавшимся год назад Эймунтасом Някрошюсом, сделан по мотивам книг Светланы Алексиевич, документирующих финальные годы Советского Союза. Някрошюс, который ставил практически исключительно классическую драматургию или инсценировки классической литературы, до «Цинка» лишь один раз обращался к полудокументальной прозе — это был великий «Квадрат», посвященный жизни человека в тюремном заключении, спектакль, с которого театральный путь и всемирная слава Някрошюса как раз и начались,— так странно соединяются иногда начала и концы.

Театр наций, 23, 24 октября, 19.00

Ольга Федянина