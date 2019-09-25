Генералу МВД предъявили мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца первого заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майору полиции Александра Мельникова. По предварительным данным, Следственный комитет России (СКР) инкриминирует ему вымогательство 100 млн руб. за содействие в прекращении уголовного преследования бизнесмена. Суд решил предоставить сторонам дополнительное время.

Следственный комитет России инкриминирует генерал-майору Мельникову покушение на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обстоятельства уголовного дела в СКР не сообщают. Однако, по предварительным данным, высокопоставленный сотрудник МВД взялся помочь некому бизнесмену в вопросе прекращения его уголовного преследования. Свою помощь генерал якобы оценил в 100 млн руб., которые он намеревался получить несколькими траншами. Первую часть полицейский, по предварительным данным, получил, а затем предприниматель обратился в Главное управление собственной безопасности МВД. После этого была разработана операция по задержанию высокопоставленного полицейского руководителя.

В суде представитель СКР потребовал ареста фигуранта, отмечая, что тот располагает огромными связями в правоохранительной системе, имеет навыки оперативной работы и поэтому способен серьезно помешать расследованию.

Прокурор, в свою очередь, попросил суд продлить срок задержания генерала на несколько часов, с тем чтобы стороны могли получше подготовиться к заседанию, а надзорное ведомство — оценить материалы следствия. После довольно продолжительных размышлений судья Наталья Дударь вначале отложила заседание, а потом постановила арестовать генерала до 24 ноября.

Должность первого замначальника главка Александр Мельников занимает с 2007 года. Имеет госнаграды. Господин Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Александр Александров