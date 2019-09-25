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Председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Новосибирске предложили урезать депутатов-списочников в горсовете

Горсовет Новосибирска назначил на 15 октября публичные слушания об изменении системы выборов депутатов. Согласно текущему законодательству, горсовет избирается по смешанной системе и состоит из 10 депутатов-списочников и 40 одномандатников. Проект поправок в городской устав подразумевает, что смешанная система будет заменена на мажоритарную избирательную систему относительного большинства, то есть горсовет будет состоять только из депутатов-одномандатников.

Публичные слушания пройдут в большом зале мэрии. Для обсуждения инициативы создается оргкомитет из семи человек, которому жители города до 9 октября могут направить свои предложения.

Юлия Сасевич


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