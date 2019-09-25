Бюджет сэкономит на инфляции Правительство уже поверило в то, что в следующем году она составит 3%

Главная новость последнего проекта федерального бюджета перед внесением его правительством в Госдуму — заложенный в него трехпроцентный прогноз инфляции на 2020 год: это предположение Минэкономики, расходящееся с оценкой Банка России, позволит правительству несколько сэкономить на обязательных расходах следующего года. Среди других новостей бюджета — возможные траты расходов 2019 года на уровне 800-850 млрд руб., в следующем году в дополнение к тратам 2020 года, низкий рост расходов на гособорону и высокий — на госбезопасность, рост соцрасходов, практически полное завершение «переупаковки» расходов бюджета в госпрограммы.

В распоряжении “Ъ” оказались доработанные Минфином проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, пояснительная записка к нему и бюджетный прогноз Минэкономики. В Госдуму проект бюджета попадет к 30 сентября, правительство на заседании не будет утверждать этот вариант, который, очевидно, следует считать для этого бюджетного цикла конечным (до коррекции его в парламенте). Основной законопроект в этом году содержит более 5 тыс. страниц печатного текста.

Основные параметры бюджета, заложенные в законопроект, таковы. ВВП 2020 года — 112,9 трлн руб., доходы — 20,362 трлн руб., расходы — 19,482 трлн руб. ВВП 2021 года — 120,4 трлн руб., доходы — 21,247 трлн руб., расходы — 20,632 трлн руб. ВВП 2022 года — 128,5 трлн руб., доходы — 22,058 трлн руб., расходы — 21,771 трлн руб.

Основные параметры доходов и расходов в сравнении с параметрами, публиковавшимися правительством на прошлой неделе при рассмотрении проекта бюджета в правительстве, не изменились. Доработки в бюджете в сравнении с предыдущими версиями выглядят очень несущественными.

На 2020 год запланировано получение дополнительно прибыли от госсобственности (госАО) на 104.8 млрд руб., в 2021 году — на 132,7 млрд. руб., на 2022 год — на 118 млрд руб. Впрочем, в 2020 году это вызвано не усилиями Минфина по введению общего для госАО норматива выплаты дивидендов, а ростом прогнозной чистой прибыли: от роста норматива — 25,8 млрд руб., от роста прибыли — 79 млрд руб. В дальнейшем эти составляющие распределяются примерно пополам: судя по всему, на 2020 год компаниям представлены в этом вопросе определенные послабления. Прибыли ЦБ в бюджете нет до 2022 года, дивиденды Сбербанка, полученные Банком России, на 2020 год запланированы в объеме 217 млрд руб.

В расходной части правительство сэкономит на переоценке расходов по публичным обязательствам в 2020 году, проиндексировав их на 3%, следующие из прогноза Минэкономики — в дальнейшем индексация составит 4% в год, как и следует из прогноза. Инфляция 2019 года в прогнозе и бюджете заложена в размере 3,8%.

В прогнозе инвестиций Минэкономики обращает на себя внимание достаточно высокий (7%) дефлятор инвестиций в основной капитал в 2019 году, в дальнейшем снижающийся до 3,6–3,8% по следующим годам. Минэкономики планирует быстрый рост инвестиций и в 2020 году достижение ими уровня 2018 года с дальнейшим постоянным ростом до 2024 года, когда они должны превысить 25% ВВП (в 2020 году — 20,6%).

Нацпроекты остались в основном неизменными, за исключением довольно сильного (на 34% в 2020 году от ранее существовавших планов, на 27% в 2021 году и на 20% в 2022 году) роста расходов по нацпроекту «Наука», некоторому (чуть более 20 млрд руб. в год) росту расходов по нацпроекту в здравоохранении, незначительного сокращении нацпроекта «Экология» и ряда других изменений. Расходы инфраструктурного нацпроекта в сравнении с первоначальными планами вырастут на 0,9% в 2020 году, 1,4% в 2021 году. В разрезе госпрограмм — совокупные федеральные траты на них вырастут в бюджете на 2020–2021 годы на четверть, что завершит «переупаковку» в госпрограммы почти всего федерального бюджета. Несколько сокращена космическая госпрограмма, увеличены расходы на атомную, в следующие два года существенно (на 25–50%) вырастут расходы дальневосточной программы. Уменьшены на 15% расходы крымской госпрограммы на 2020 год, расходы по которой будут увеличены в 2021–2022 годах.

Среди расходов в отраслевой классификации интерес представляет низкий уровень роста на национальную оборону (1,4%) при росте расходов на нацбезопасность более чем на 11% к планам прошлого года. Решения по соцполитике 2019 года существенно увеличат соцрасходы бюджета. Из первых оценок “Ъ” бюджетных расходов может следовать некоторое сокращение закрытой части бюджета, но это предположение нуждается в дальнейших подтверждениях и более подробном анализе, который будет произведен. Впрочем, в бюджетных приложениях фигурирует на 2020–2020 годы полуанекдотическая формулировка, предполагающая секретные инвестиции в компании публичного права — то есть, госкорпорации.

Среди источников средств финансирования внутреннего дефицита обращает на себя внимание размер остатков средств на счетах по учету средств бюджета — фактически «переходящих остатков», неизрасходованных в прошлые периоды. На 2019 год их прогнозная величина на конец года — 3,17 трлн руб., на 2020 год они планируются в объеме 2,33 трлн руб., в дальнейшем к 2022 году снизятся к отметке в 2,03 трлн. руб. Судя по всему, на 2020 год размер дополнительных средств (в основном по нацпроектам), которые будут потрачены ведомствам в следующем году наряду с расходами 2020 года — порядка 800-850 млрд руб., это довольно большая сумма, вполне способная создавать слабое проинфляционное давление в начале следующего года.

Дмитрий Бутрин