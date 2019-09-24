Военврач обратился к прокурору

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» (ГЦ ВВЭ) Минобороны России подполковник Евгений Выдыш, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, обратился к военному прокурору округа с жалобами на незаконное уголовное преследование и фальсификацию сотрудниками ФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности, в результате чего, утверждает офицер, он и был подвергнут уголовному преследованию.

В распоряжении “Ъ” оказались жалобы подполковника медицинской службы Евгения Выдыша, направленные военному прокурору Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанту Сергею Коломийцу. По мнению врача, сотрудники УФСБ по ЮВО нарушили ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», фальсифицировав результаты оперативных мероприятий и устроив в отношении него провокацию. Офицер просит прекратить его уголовное преследование и принять меры прокурорского реагирования в отношении силовиков.

Как ранее сообщал “Ъ”, история, составившая фабулу уголовного дела, такова. По материалам расследования, бывший начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения отдела управления штаба ЮВО 40-летний подполковник Владислав Тиняев обратился в январе 2018 года к начальнику медпункта штаба Елене Гулий с просьбой оказать ему содействие в увольнении с военной службы по состоянию здоровья. Она пообещала ему помочь через военную поликлинику за 230 тыс. руб. По данным силовиков, Гулий обратилась к заместителю начальника филиала №2 ФГКУ ГЦ ВВЭ Минобороны России подполковнику Сергею Змушко, который возглавлял отделение экспертизы военнослужащих и военнообязанных. В марте 2018 года военврач Змушко был взят с поличным в рабочем кабинете при получении 335 тыс. руб. за содействие в освобождении от службы четырех призывников, деньги якобы предназначались военкомам Ростова-на-Дону. Тогда арестованный и рассказал историю с подполковником Тиняевым, которого ВВК признала непригодным к службе по здоровью, сообщив, что этому заключению якобы способствовал Евгений Выдыш, получивший вместе с врачом Владимиром Малегиным за услугу 115 тыс. руб. В июне 2018 года врачи были взяты под стражу и заключены в СИЗО. На днях военный суд продлил подполковнику Выдышу арест до 19 ноября.

В своих жалобах Евгений Выдыш, в частности, утверждает, что подполковник Владислав Тиняев был «агентом» ФСБ, которого они использовали в провокационных целях.

Кроме того, 115 тыс. руб., которые врач якобы получил от офицера за решение комиссии о его непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья, не найдены. Евгений Выдыш в жалобах ссылается на несоответствие фактов: по его данным, командование ЮВО инициировало увольнение подполковника Тиняева со службы «из-за нарушения условий контракта» раньше, чем офицер подал рапорт об увольнении после прохождения медосвидетельствования. Господин Выдыш приводит выписку из отдела кадров штаба, из которой следует, что личное дело офицера Тиняева было закрыто и произведен расчет пенсии по выслуге лет до появления его рапорта.

Врач также обращает внимание прокурора на то, что командование округа решило расторгнуть контракт с подполковником Тиняевым, после того как он был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью «из хулиганских побуждений». Позже обвинение было переквалифицировано на насильственные действия сексуального характера, и офицер был признан виновным 235-м гарнизонным военным судом в том, что, находясь в командировке в Москве и будучи пьяным, совершил насилие над некоей гражданкой. Тиняева приговорили к одному году колонии общего режима. По мнению подполковника Выдыша, столь мягкое наказание офицер получил «за сотрудничество с чекистами» по дискредитации бывшего начальника филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы». Обвиняемый утверждает, что силовики ликвидировали оригинал аудиозаписи оперативного эксперимента в его отношении, переформатировав файл и дописав синтезированной звуковой информацией.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону