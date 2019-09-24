СМИ: Сроки реализации 16 инфраструктурных объектов в Петербурге сорваны

В Петербурге сорваны сроки реализации 16 инфраструктурных объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу (АИП) на текущий и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом заявил глава Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) Вадим Лопатников, сообщает РБК.

Строительство объектов курируют три комитета Смольного. По словам господина Лопатникова, среди тех объектов, которые точно не введут в 2019 году — подземный переход на Народной улице и два участка Южной магистрали Волхонского шоссе, семь объектов образования, подстанция скорой помощи, детская поликлиника, психоневрологический интернат и объекты коммунального хозяйства. Кроме того, по данным издания, перенесен ввод на 2020 год улицы Южная в Лахте и транспортного обхода Красного Села.

Кроме того, под вопросом реконструкция Гореловского путепровода.

Напомним, что за январь – июль комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга исполнил АИП на 2019 год на 30,7% (9,024 млрд руб.). Программа включает в себя открытие нескольких объектов дорожной инфраструктуры и текущий ремонт дорог по 119 адресам.