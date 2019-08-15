За семь месяцев КРТИ Петербурга исполнил бюджет на 27%

В текущем году ведомственной структурой расходов комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга было предусмотрено финансирование в объеме 43,331 млрд рублей, в том числе по объектам адресной инвестиционной программы — 29,391 млрд руб. По состоянию на конец июня 2019 года исполнение бюджета составило 27,3%, или 11,838 млрд руб., в том числе исполнение АИП — 30,7% (9,024 млрд руб.). В общей сложности КРТИ и подведомственные ему учреждения совершили 516 закупок на сумму 15,4 млрд руб. Об этом в ходе заседания коллегии комитета в четверг, 15 августа, сообщил замглавы КРТИ Андрей Семчанков.

В первом полугодии 2019 года в Петербурге было завершено строительство Финляндской улицы — от Советского переулка до Софийской улицы, открыто движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино. Кроме этого, в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Обуховской Обороны и набережной Обводного канала запущено движение по проезду, обеспечивающему выезд на проспект Обуховой Обороны с южной набережной Обводного канала.

До конца года в Петербурге планируется открыть еще нескольких крупных объектов дорожной инфраструктуры, включая продолжение Гранитной улицы, участки продолжения проспекта Ветеранов и Софийской улицы — от Колпинского шоссе до скоростной автодороги «Москва – Санкт-Петербург». Также в соответствии с Адресной программой на 119 адресах в городе запланирован текущий ремонт дорог.