В отношении главы Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя Межрегионального ТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрея Краснова. Как сообщает “Ъ-Юг”, он подозревается в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Санкции инкриминируемой чиновнику статьи предполагают до четырех лет лишения свободы.

По данным издания, господин Краснов при продаже арестованного по решению суда имущества исключил возможность специализированных организаций самостоятельно принимать средства на свои счета и рассчитываться с судебными приставами и налоговой службой и заключил договор о реализации арестованного имущества с ООО «РегионКонсалтСервис». Компания якобы реализовала за 64,7 млн руб. имущество с торгов. Деньги в течение пяти дней после поступления на счет ООО «РегионКонсалтСервис» должны были поступить на счет Хостинского отдела судебных приставов, однако торги были обжалованы, но арест на полученные в результате торгов деньги наложен не был.

В отношении должностных лиц Межрегионального терруправления Росимущества проводится проверка. Андрей Краснов временно отстранен от исполнения обязанностей.

Василий Хитрых