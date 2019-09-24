УФАС предписало Упрдор «Северо-Запад» переписать аукцион по содержанию автодорог

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС по итогам рассмотрения жалобы оренбургской компании ООО «Вектор» постановила обязать ФКУ Упрдор «Северо-Запад» внести изменения в документацию о конкурсе на выполнение работ по содержанию сети федеральных автомобильных дорог в 2019 - 2021 годах. Кроме этого, тендер на установку противоослепляющих экранов светофоров, дублирующих дорожных знаков и так далее в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях с начальной (максимальной) ценой контракта почти 385 млн рублей предписано провести заново. Об этом сообщили в региональной антимонопольной службе.

Заявитель пожаловался на то, что, по его мнению, заказчик установил в документации противоречивые требования. В частности, с одной стороны, при использовании слов «должен», «должен быть» участник обязан указывать неизменные значения характеристик товаров, с другой стороны, возможно и указание этих значений в виде интервалов. Как установило УФАС, данные требования нарушают п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе (44-ФЗ). Жалоба ООО «Вектор» признана необоснованной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС также после поступления жалобы приостановило конкурс на проектирование участка «коричневой» линии метро в Петербурге.