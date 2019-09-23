Конкурс на проектирование участка «коричневой» линии метро в Петербурге приостановлен

Управление ФАС по Петербургу (УФАС) приостановило конкурс на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Тендер ценой контракта 990,12 млн рублей остановила жалоба АО «Метрогипротранс». Она была подана 19 сентября.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, рассмотрение жалобы назначено на 26 сентября.

Из тендерной документации следует, что закупка касается проектирования участка линии метрополитена от станции «Брестская» до станции «Сосновая Поляна», включая станции «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе».