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В России отзывают 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 4,6 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет проданные с августа 2017 года по май 2018 года автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic, у которых возможно перетирание жгута электропроводов двигателя. Неполадка может привести к неисправностям электросистемы, перебоям в работе двигателя, возникновению короткого замыкания и пожару.

Для устранения неисправности официальные дилеры Mercedes-Benz проведут проверку жгута проводки и его ремонт при необходимости. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

Напомним, в августе 2019 года Mercedes-Benz объявлял об отзыве в России 944 пикапов Mercedes-Benz X-Class.

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