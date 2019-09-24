В России отзывают 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 4,6 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет проданные с августа 2017 года по май 2018 года автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic, у которых возможно перетирание жгута электропроводов двигателя. Неполадка может привести к неисправностям электросистемы, перебоям в работе двигателя, возникновению короткого замыкания и пожару.

Для устранения неисправности официальные дилеры Mercedes-Benz проведут проверку жгута проводки и его ремонт при необходимости. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

Напомним, в августе 2019 года Mercedes-Benz объявлял об отзыве в России 944 пикапов Mercedes-Benz X-Class.