В России отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 944 автомобиля, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся пикапов X-Class, проданных с февраля по апрель 2018 года. На указанных машинах отмечен ряд проблем. На пикапах с крышкой грузовой платформы может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу.

«Хотя соответствующие максимальные нагрузки на крышу правильно указаны в инструкции по эксплуатации базового транспортного средства и кунга, нет информации о том, что максимально допустимая суммарная нагрузка на крышу меньше, чем сумма отдельных значений. В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий», — отмечает Росстандарт.

Также на автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве по эксплуатации некорректно указано, что поддержка системы ESP значительно снижается при активации блокировки дифференциала заднего моста. На самом деле электронный ассистент полностью отключается.

Кроме того, в случае сбоя подсистемы ряда функций PRE-SAFE появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации и владелец не поймет, какая именно неисправность присутствует.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проведут замену руководства по эксплуатации автомобиля, инструкции по эксплуатации кунга, а также обновят электронное руководство по эксплуатации. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.