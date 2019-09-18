К МО «Озеро Долгое» направили сотрудника ЦИК и Росгвардию

Центризбирком делегировал в муниципалитет «Озеро Долгое» Приморского района Петербурга своего представителя Александра Кинева. Член комиссии будет на месте разбираться в скандальной ситуации с бюллетенями, сообщает «Фонтанка.ру».

При этом на официальном сайте ЦИК появилось заявление, в котором комиссия выражает «крайнюю степень обеспокоенности ситуацией, складывающейся вокруг установления итогов голосования и определения результатов выборов депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ "Озеро Долгое"». По поводу своего представителя в Центризбиркоме уточнили, что он направлен туда «для выяснения обстоятельств и оперативного осуществления неотложных действий непосредственно на месте».

Одновременно с этим в среду, 18 сентября, к зданию, где располагается ИКМО, направлены сотрудники Росгвардии. Об этом, в свою очередь, рассказали наблюдатели.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что лидеры петербургской оппозиции написали обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет РФ к ситуации в МО «Озеро Долгое». Напомним, что в данном муниципалитете до сих пор официально не подвели итоги голосования 8 сентября. Наблюдатели и кандидаты в муниципальные депутаты круглосуточно дежурят у дверей помещений, где хранятся бюллетени, опасаясь их подмены.