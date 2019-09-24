Последние пять лет стали самыми жаркими в истории

По данным Всемирной метеорологической организации (входит в ООН), температура на Земле в период с 2015 по 2019 год стала на 1,1°С выше, чем в доиндустриальную эпоху и на 0,3°С выше, чем в 2011–2015 годах. Этому сопутствовало рекордное количество выбросов углекислого газа в атмосферу и ускорение повышения уровня моря.

Согласно Парижскому соглашению об изменении климата, подписанному в 2016 году 195 странами, было решено ограничить рост средней температуры на земле менее чем на 2°С к 2100 году. Для этого, по данным организации, выбросы углекислого газа в атмосферу должны достигнуть своего пика в 2020 году и серьезно снижаться вслед за этим. Однако в новом докладе утверждается, что пик может не пройти и к 2030 году, что приведет к повышению средней температуры на 3°С к 2100 году.

Ранее американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщало, что июль 2019 года оказался самым жарким за историю наблюдений. Средняя температура на Земле в июле текущего года была на 0,95°С выше средней температуры в июле в XX веке — 15,8°C. NOAA и предшествовавшие ей организации ведут наблюдения за погодой с 1880 года, так что это рекордный показатель за 140 лет.

Евгений Федуненко