Убийце главы нижегородского военно-исторического общества утяжелили обвинение

Судя по судебной картотеке, следствие переквалифицировало обвинение убийце председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова на более тяжкую статью. Вместо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть (ч. 4. ст. 111 УК РФ), Сергею Шушину инкриминировали умышленное убийство по ч.1. ст. 105 УК РФ.

Напомним, председатель нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов скончался 13 июля в больнице №35 от ножевого ранения, которое Сергей Шушин нанес ему накануне фестиваля «Щит и Меч» на Щелоковском хуторе. На следующий день намечалась реконструкция боев Великой Отечественной войны, участники готовились к фестивалю. Во время вечернего ужина нетрезвый Сергей Шушин, собиравшийся дебютировать в постановке, скрытно вонзил охотничий нож в правый бок Олегу Казаринову.

По словам собеседников “Ъ-Приволжье” в прокуратуре, обвинительное заключение пока не оглашено в связи с болезнью адвоката подсудимого. Обвинение по ч. 4. ст. 111 УК РФ Сергей Шушин признал, но пока не высказался по более тяжкой статье. Начало рассмотрения уголовного дела ожидается 3 октября.

Подробнее о происшествии в материале “Ъ-Приволжье” «Реконструктор не дожил до боя».

Владимир Зубарев