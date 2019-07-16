Реконструктор не дожил до боя

В Нижнем Новгороде в понедельник простились с главой местного отделения Российского военно-исторического общества Олегом Казариновым, убитым поздним вечером в минувшую пятницу. Накануне фестиваля «Щит и меч», на котором реконструировались сражения Великой Отечественной войны, он получил ножевое ранение от нетрезвого охранника Сергея Шушина, собиравшегося дебютировать в постановке. Бывший участник боевых действий с контузией арестован, ему вменили причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Несмотря на гибель господина Казаринова, фестиваль состоялся.

Нижегородское военно-историческое общество в понедельник простилось с председателем организации Олегом Казариновым, погибшим в ночь с пятницы на субботу накануне фестиваля реконструкции событий Второй мировой войны «Щит и меч». По информации регионального СУ СК РФ, господин Казаринов в ночь на субботу скончался в больнице №35 от ранения, которое ему нанес незнакомый нетрезвый мужчина. Подозреваемый арестован на два месяца, ему инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4. ст. 111 УК РФ).

Как выяснил «Ъ», обвиняемым оказался 39-летний охранник Сергей Шушин, которого к реконструкторам привел его начальник. По словам председателя Нижегородского объединения военно-исторических клубов (НОВИК) Андрея Груздева, трагедия произошла накануне девятого по счету фестиваля в архитектурно-этнографический музее-заповеднике Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде, когда участники завершили подготовку и, расставив палаточные лагеря, собрались в беседке ужинать. Сергей Шушин появился навеселе и без начальника, желая влиться в новую среду : прежде в реконструкции сражений он участвовал лишь однажды в Кирове, арендуя военную форму и оружие у единомышленников, «Щит и меч» должен был стать его первой полноценной реконструкцией. Среди большинства непьющих участников фестиваля его нетрезвый вид вызвал удивление и негодование. На некоторое время он куда-то пропал, но никто не обратил на это внимание, все занимались ужином, сообщил господин Груздев «Ъ».

Дальнейшие события развивались стремительно: Сергей Шушин неожиданно оказался во главе стола в обнимку с Олегом Казариновым. Очевидцы рассказали «Ъ» о том, что объятие скорее напоминало удушающий прием, которым он склонял господина Казаринова к себе, а на колене у него лежал большой охотничий нож. Реконструкторы поинтересовались, все ли нормально с председателем, и тот ответил утвердительно. Когда Сергей Шушин положил окровавленный нож на стол, все впали в ступор. «Я, как увидел, говорю: “Олег, он тебя пырнул?”. А тот спокойно отвечает “Да”», – вспоминает господин Груздев. Нового члена реконструкторского сообщества сразу выволокли за шиворот из-за стола, скрутили, вызвали скорую помощь и полицию. По словам очевидцев, поначалу ничто не предвещало беды: никакой паники не было, пострадавшего увезли в больницу без «мигалок», а прибывшие полицейские и следователи, осмотрев снятую с Олега Казаринова гимнастерку, оценили ранение как неопасное, уточнив, что в фестивале он все же участвовать не будет.

После этого реконструкторы несколько расслабились и периодически звонили супруге Олега Казаринова Наталье узнать, как дела. Она сообщила им, что муж чувствовал себя более-менее нормально, шутил и по приезде в больницу разделся сам. Однако сделанный перед операцией рентген правой стороны грудной клетки показал обильное внутреннее кровотечение, позже пациент скончался. «Все схватились за голову. Перед этим даже за здоровье Олега выпили. Если бы Сергея Шушина не увезли, я не знаю, что бы с ним сделали», – вспоминали реконструкторы. Немногие знавшие его очевидцы рассказали, что обвиняемый прошел через горячие точки, где получил осколочное ранение головы и перенес операцию на черепе по установке титановой пластины.

По информации следствия, подозреваемый признал свою вину.

По поводу гибели Олега Казаринова нижегородские власти и участники нижегородского военно-исторического общества выразили соболезнования.

Роман Рыскаль