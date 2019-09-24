Бывший глава Новокуйбышевска скончался после попытки покончить с собой

Бывший руководитель Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался после попытки покончить с собой. Об этом “Ъ-Волга” сообщил источник в центральной городской больнице, куда пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением.

По данным СУ СКР по Самарской области, рядом с бывшим мэром Новокуйбышевска нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту инцидента следователи проводят проверку.

Владимир Фомин руководил Новокуйбышевском с декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года. По данным департамента информационной политики Самарской области, чиновник 20 сентября направил заявление в городскую думу о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Ранее он являлся советником по совместительству в коммерческих структурах. Господин Фомин избирался депутатом думы городского округа Новокуйбышевск IV и V созывов с 2004 по 2014 год. Входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики.

Андрей Сазонов