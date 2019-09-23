«Единую Россию» не хотят пускать в школу

Межрегиональный профсоюз «Альянс учителей», созданный командой Алексея Навального, намерен пожаловаться в прокуратуру Московской области на агитацию «Единой России» в школах региона. Об этом сообщили “Ъ” в самой организации. Поводом стало появление представителей партии в брендированных куртках, с флагами и плакатами на территории школ во время продвигаемой губернатором Андреем Воробьевым акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября. Профсоюз указывает, что единороссы нарушили законы об образовании и о политических партиях, которые запрещают деятельность партий в государственных и муниципальных образовательных организациях и вмешательство в учебный процесс. В пресс-службе губернатора не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, а представитель политсовета регионального отделения партии не считает поведение соратников нарушением. Эксперты ожидают, что прокуратура профсоюзу откажет.

21 сентября в Московской области прошла продвигаемая губернатором Андреем Воробьевым акция «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой жители компенсируют уничтоженные короедами насаждения. Один из лидеров профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен собрал из школьных пабликов и групп партийных ячеек в соцсетях фотографии, на которых представители «Единой России» в брендированных накидках участвуют в акциях на территории образовательных учреждений или в окружении школьников. При этом, согласно закону о политических партиях, запрещается их вмешательство в учебный процесс, а согласно закону об образовании, деятельность партий в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускается.

По данным господина Кена, партийцы, в том числе сотрудники администраций и муниципальные депутаты, демонстрировали символику на шарфах, куртках, флагах и стендах в Дмитрове, Павловском Посаде, Мытищах, Королеве, Щелково, Ступино, Раменском, Зарайске, Домодедово и других муниципалитетах. Также он зафиксировал демонстрацию партийной символики в двух московских школах 14 и 16 сентября — на празднике «Папа, мама, я — спортивная семья» и во время проведения Кубка главы управы района Царицыно.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе «Альянса учителей», организация подаст жалобу на областное отделение партии в прокуратуру Московской области от всего межрегионального профсоюза «Альянс учителей»:

«Прокуратура должна вынести представление или предостережение "Единой России" (в порядке ст. 24 или 25.1 закона о прокуратуре), а единороссы — прекратить использовать учеников и образовательные организации в агитации».

В пресс-службе губернатора Подмосковья ситуацию не прокомментировали, но предложили ознакомиться с ответом пресс-службы регионального отделения «Единой России»: «Основными участниками акции традиционно являются общественные организации. В этом году активное участие принимали такие организации, как "Союз женщин России", "Союз армян России", "Офицеры России", "Центры особых детей", городские организации Всероссийского общества инвалидов и многие другие. Принимают участие в акции представители политических партий. Например, в Щёлкове 21 сентября сажали деревья активисты из КПРФ».

Единороссы отрицают, что тоже приняли участие в акции, но настаивают, что «никакой политической агитации во время акции не проводится»:

«Посадка деревьев на территории школы или покраска забора, помощь в приведении школьного двора в порядок, что наша партия действительно нередко делает, политической деятельностью не является».

Согласен с единороссами и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В беседе с “Ъ” он отметил, что партийцы лишь участники акции сторонних организаторов: «Появление в школе в майке, худи, накидке и прочем с Иисусом, Буддой, Зюгановым, Жириновским, надписью "ЕР" или "Яблоко" к созданию и деятельности в органах образования партячеек не относится. Думаю, что ответ прокуратуры предсказуем. Закон не нарушен».

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов также не ожидает, что прокуратура встанет на сторону профсоюза учителей. И не только потому, что речь идет о партии власти, но еще и потому, что подобные мероприятия обычно сопровождают квалифицированные партийные юристы, которые прогнозируют возможные претензии: «Эта жалоба уже далеко не первая, таких было достаточно много, и апеллируют именно к закону об образовании. Но там достаточно общая фраза — о том, что политическую деятельность осуществлять нельзя. А что такое политическая деятельность? Мы в ассоциации давно боремся, чтобы в законе прописали, что такое политическая реклама и что такое деятельность партии помимо выборов. Но это не прописано, и запреты в итоге носят рамочный характер».

Владимир Хейфец